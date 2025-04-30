«Лидер свободного мира» готовит атаку на Москву

Елена Острякова.  
30.04.2025 14:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на День Победы, потому что якобы боится украинской атаки на Москву

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на День Победы, потому что якобы боится украинской...

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«Они не хотят, чтобы украинские беспилотники приземлялись на Красной площади во время празднования Дня Победы. Я думаю, это настоящая причина, по которой они надеются на перемирие в этот период. Я думаю, что ответ вашего премьер-министра или министра иностранных дел был правильным, когда они сказал: почему не 30 дней», – сказал Ходжес.

Он считает, что сейчас «даже президент США Дональд Трамп» оказывает давление на Кремль, потому что он был впечатлен тем, как встретили Владимира Зеленского на похоронах папы римского.

«Президент Зеленский заслуживает похвалы за свое невероятное терпение и настойчивость, за готовность сесть и продолжать объяснять американскому президенту, что происходит на самом деле. Это была отличная фотография, на которой они сидят вдвоем. Были мемы, где люди писали, что американский президент встречается с лидером свободного мира Зеленским», – резюмировал американский генерал.

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