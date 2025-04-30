«Лидер свободного мира» готовит атаку на Москву

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Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на День Победы, потому что якобы боится украинской атаки на Москву

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не хотят, чтобы украинские беспилотники приземлялись на Красной площади во время празднования Дня Победы. Я думаю, это настоящая причина, по которой они надеются на перемирие в этот период. Я думаю, что ответ вашего премьер-министра или министра иностранных дел был правильным, когда они сказал: почему не 30 дней», – сказал Ходжес.

Он считает, что сейчас «даже президент США Дональд Трамп» оказывает давление на Кремль, потому что он был впечатлен тем, как встретили Владимира Зеленского на похоронах папы римского.