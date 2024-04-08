Лидер турецких сепаратистов грозит превратить Кипр в «новую Газу»

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«Премьер-министр» так называемой Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что одно лишь небольшое недоразумение «на зеленой линии» разграничения способно спровоцировать новую бойню на острове.

Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Татара, сепаратистскую Турецкую республику Северного Кипра, образованную в 1974 году после вторжения туда турецкой армии и отторжения 35% территории острова и по сей день признанную только Турцией, в ближайшее время могут признать Азербайджан, Пакистан и Бангладеш.

И заявил, что на фоне напряжения в Секторе Газа, на Украине, в Боснии – «одна крошечная ошибка», например, убийство турецкого солдата на зеленой линии разграничения между официальной Республикой Кипр и отторгнутой Турцией сепаратистской территорией, может спровоцировать «новую Газу». После чего будут убиты десять тысяч воинов, поскольку сепаратистов поддерживают 85 миллионов турок, «которые находятся всего в 40 милях» от Кипра.

При этом попытки официального греческого руководства Кипра объединить остров в рамках одного государства тот назвал пустой тратой времени.

«Ежегодно их посещают пять миллионов туристов, особенно из Великобритании. Если взорвется бомба – хлоп! – и ни один турист не приедет. Они обанкротятся», – грозил Эрсин Татар.