Лидер турецких сепаратистов грозит превратить Кипр в «новую Газу»

Алексей Топоров.  
08.04.2024 21:58
  (Мск) , Никосия
Просмотров: 231
 
Балканы, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Греция, Дзен, Кипр, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Турция


«Премьер-министр» так называемой Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что одно лишь небольшое недоразумение «на зеленой линии» разграничения способно спровоцировать новую бойню на острове.

Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Премьер-министр» так называемой Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что одно лишь небольшое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Татара, сепаратистскую Турецкую республику Северного Кипра, образованную в 1974 году после вторжения туда турецкой армии и отторжения 35% территории острова и по сей день признанную только Турцией, в ближайшее время могут признать Азербайджан, Пакистан и Бангладеш.

И заявил, что на фоне напряжения в Секторе Газа, на Украине, в Боснии – «одна крошечная ошибка», например, убийство турецкого солдата на зеленой линии разграничения между официальной Республикой Кипр и отторгнутой Турцией сепаратистской территорией, может спровоцировать «новую Газу». После чего будут убиты десять тысяч воинов, поскольку сепаратистов поддерживают 85 миллионов турок, «которые находятся всего в 40 милях» от Кипра.

При этом попытки официального греческого руководства Кипра объединить остров в рамках одного государства тот назвал пустой тратой времени.

«Ежегодно их посещают пять миллионов туристов, особенно из Великобритании. Если взорвется бомба – хлоп! – и ни один турист не приедет. Они обанкротятся», – грозил Эрсин Татар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть