Лидера албанских сепаратистов возмутили военные учения Сербии – Вучич отвлёкся на «комаров» поинтереснее

Алексей Топоров.  
19.04.2024 23:29
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия


«Премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что проходящие в эти дни военные учения Войска Сербии «Вихрь 2024» представляют угрозу не только для Косово, но и для всего Балканского региона.

Он также внезапно озаботился экологией южной Сербии, где проходят манёвры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что проходящие в эти дни военные учения Войска Сербии...

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«Они проводят учения с боевыми дронами-камикадзе, а место, где проводятся эти учения, помимо того, что расположёны в 30 километрах от границы Косово, находится всего в трёх километрах от границы Сербии и Черногории. Это доказательство того, что Сербия является авторитетом, примером, фактором, главным актором дестабилизирующих усилий для Западнобалканского региона и представляет угрозу не только для нашей республики, которую она не признает, но и для безопасности всего региона, всех его жителей», – вещал албанский нацист.

Он также добавил, что военные учения влияют на окружающую среду.

«Учения, которые проводятся на Паштере, с одной стороны представляют собой угрозу, а с другой стороны, наибольшее загрязнение воздуха и земель в Санджаке», – заявил Курти, специально делая акцент на историческом названии провинции Сербии, населенной преимущественно бошняцким населением, где сильны сепаратистские тенденции.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что очень доволен результатами многодневных тактических учений «Вихрь-2024», в которых были задействованы более 500 единиц вооружений и военной техники.

«Даже резервные танки выглядят так, как должны выглядеть. Это совершенно новые, модернизированные танки. Можно было увидеть несколько типов дронов, от дронов-разведчиков до дронов-камикадзе «Комар» и «Оса», работающих в паре. Я думаю, что 12 или 13 из 15 дронов-камикадзе поразили свои цели. И сейчас мы потихоньку приступаем к производству этих дронов», – отметил сербский президент.

В качестве гостей на учениях «Вихрь-2024» присутствовали президент Республики Сербской Милорад Додик и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

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