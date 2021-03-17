Лидера прозападной сербской оппозиции могут привлечь за многомиллионные махинации за рубежом

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербские СМИ обнаружили у одного из лидеров прозападной сербской оппозиции, председателя Партии свободы и справедливости, экс-мэра Белграда и олигарха Драгана Джиласа счета на Маврикии и в Швейцарии.

Об этом сообщил телеканалу Pink министр финансов Сербии Синиша Мали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Мали, журналисты издания Večernje novosti обнаружили документы, подтверждающие, что Драган Джилас имеет счета на Маврикии на сумму 5,7 миллиона евро и в Швейцарии на 620 тысяч евро. Также министр сообщил о том, что было установлено, что компания Ascanius LTD была зарегистрирована на имя Драгана Джиласа и что тот является клиентом отделения Deutsche Bank на Маврикии с двумя счетами.

На одном счете у него 5,730 миллиона евро, а на другом – ноль местных рупий. Глава Минфина напомнил, как в свое время президент Александр Вучич в ответ на то, что Джилас заявил о том, что у него нет счетов за рубежом, сказал, что рано или поздно выяснится, что они существуют.

«Теперь это подтвердилось», – отметил Мали.

Мали

Что касается счета в Швейцарии, указано, что в этой стране у Джиласа есть компания Multikom open AG со счетом в 620 тысяч 147 евро, владельцами которой являются он сам и его брат Гойко Джилас. Мали указал, что доказано, что Джилас долгое время обманывал граждан, и что теперь появится работа для компетентных органов, прежде всего для Прокуратуры, Управления по предотвращению отмывания денег и для Налогового управления.

Помимо этого стало известно, что в Швейцарии у Драгана Джиласа есть еще пять счетов на несколько миллионов евро. А также его фирма Ascanius сыграла важную роль в махинациях, связанных с продажей и перепродажей «Директ Медиа», принадлежавшей Джиласу до 2014 года, а в апреле того же года была фиктивно продана голландской компании CEE Media болгарского бизнесмена Красимира Геркова.

Об этой сделке также в свое время сообщал владелец United Group Драган Шолак, который одолжил Геркову 17,7 миллионов евро для предполагаемой покупки «Директ Медиа».

Впоследствии болгарский бизнесмен безвозмедно передал право собственности фирме Ascanius, находящейся в собственности Джиласа, а 2018 году вновь появился Шолак с United Group, и за 52 миллиона евро купил у Ascanius Джиласа «Директ Медиа» того же Джиласа. То есть прозападный оппозиционер и олигарх через подставных лиц, по сути, продал свою же компанию самому себе, чтобы избежать уплаты налогов.

«На балансе Ascanius в 2018 и 2019 годах была прибыль в размере более 52 миллионов евро от продажи «ДиректМедиа». Куда ушли деньги, должно установить дополнительное расследование. Джилас и Шолак годами пытались свергнуть Александра Вучича, потому что их махинации исчислялись десятками, а может быть, даже сотнями миллионов евро.

Их намерение ясно: свергнуть это правительство, вернуться к власти и получить столько же денег, сколько они нажили до Вучича. И через такие щупальца, десятки счетов не мог пройти честный человек, если только у него не было намерения что-то скрыть и прийти к этому нечестно», – добавил Мали.