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Депутат Палаты представителей Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины, сербка Санья Вулич назвала суд над президентом Республики Сербской Милорадом Додиком «юридическим извращением».

По её мнению суд и прокуратура БиГ в своей работе опираются не на правосудие и справедливость, а на «закон силы ковбоев и иностранцев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Суде Боснии и Герцеговины завершилось очередное слушание в рамках процесса над президентом РС Милорадом Додиком и директором «Официального Вестника» РС Милошем Лукичем.

Обоим подсудимым инкриминируется «неуважение и игнорирование решений Высокого представителя по БиГ» – западного надсмотрщика за страной, которого руководство сербского энтитета обосновано считает нелегитимным (в свое время его кандидатура была утверждена ЕС в обход установленных норм без одобрения Совбеза ООН).

В этот раз поддержать своего президента пришло большое количество боснийских сербов.

«Мы не из тех, кто будет отрицать чужие жертвы, но мы никогда не забудем наших жертв, и ни Сена (Узунович – главный судья процесса – ред.), ни ее наставники в виде американских ковбоев и граждан Германии не смогут нам в этом помешать», – прокомментировала процесс однопартиец Додика, глава фракции его партии Союз независимых социал-демократов в Палате представителей Парламентской скупщины БиГ Санья Вулич.

Политик также напомнила, что сам Суд БиГ находится на месте бывшего концлагеря «Виктор Бубань», который впоследствии был открыт бошнякскими сепаратистами на месте бывших казарм Югославской Народной Армии.

Через лагерь прошли порядка пяти тысяч человек – военных и гражданских сербов, которых ежедневно избивали и пытали, морили голодом, выводили голыми на холод, не оказывали медицинскую помощь, женщин насиловали. В результате чего 70 человек заключенных погибли, тела 30 из них не были найдены.

«У них есть два варианта – уважать нас или убить нас. Когда они устроили суд над президентом Республики Сербской и лидером нации и судили его по воображаемому закону, то ясно, что они тоже хотят, чтобы сербский народ был лишь воображением и продолжал жить в концлагере. Суд на месте лагеря сербов с судьями с военным прошлым – это чистое юридическое извращение», – сказала Вулич.

Она напомнила, что судья Сена Узунович в прошлом сама была боевиком сепаратистской бошняцкой Армии Боснии и Герцеговины, а также в бытность свою прокурором саботировала судебное преследование боевиков, убивавших и пытавших бойцов ЮНА на улице Доброволячка, по согласованию с сепаратистами и контингентом ООН колонной выходивших из Сараево в мае 1992 года.

«В суде и прокуратуре БиГ применяются не справедливость и правосудие, а закон силы, ковбоев и иностранцев. Какая у нас судебная система, такое и государство. Просто забыли, что сила Богу не молится, а Бог силу не любит. Республика Сербская и сербский народ также воевали с более крупными силами, и они также будут сражаться и с этой воображаемой силой в виде различных Сен и ковбоев», – заметила политик.