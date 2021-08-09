Лидеров DDT и «Сплина» пристыдили за молчание о зверствах на Украине

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Рок-музыканты Юрий Шевчук из DDT и Александр Васильев из «Сплина» не решаются открыто выступить в защиту русских Украины, в отличие от считающегося «попосовиком» музыканта Максима Фадеева, который накануне подверг резкой критике Владимира Зеленского.

На это обратил внимание российский писатель Захар Прилепин.

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Фадеев на минувших выходных открыто выступил с резкой критикой Зеленского, который накануне предложил покинуть Украину симпатизирующим России гражданам.

«Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь, на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу. В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу! Этот человек очень глуп и необразован, и думаю по своей шмыгающей тупости он цитирует классиков нацизма! Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях! «Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он – иностранец, который пользуется правами гостя». Йозеф Геббельс. А теперь замените слово Еврей на слово Русский и получится интервью Зеленского!» – написал Фадеев в своем блоге.

Прилепин считает, что «попсовик» Фадеев оказался решительнее российских рокеров.

«Замечательный музыкант Максим Фадеев (два первых его альбома были настоящим открытием для меня) в прах разнёс Зеленского. Думаю часто: вот у нас Фадеев проходит по разряду «поп-музыка», почти что «низкий жанр» – при этом он здравый человек, и всё видит открытыми глазами. А, скажем, Юрий Юлианыч наш ненаглядный, или Саша Васильев – проходят по разряду интеллектуальной музыки, они как бы рок-философы, как бы гуманисты, но сколько бы подлости и зверства по отношению к русским (и украинским тоже) людям на Украине не творилось – они ничего не видят. Может, что-то видят, конечно – но не говорят», – отметил Прилепин.