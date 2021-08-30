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30.08.2021 17:01 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Культура, Политика, Россия
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Лидеру Rammstein отменили предвыборный концерт, но гонораром не обидели

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области,...

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области, организованном в честь 50-летия местного бизнесмена Максима Ларина. Отказ произошел после выданного полицейскими предупреждения музыканту о необходимости соблюдать антиковидные меры. Выступление в Твери связывали с предвыборной кампанией партии «Родина».

«Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания», — сообщил организатор фестиваля Максим Ларин на своей странице в Instagram, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Либеральный публицист Кирилл Шулика уверяет, что гонорар Rammstein составил 500 тысяч евро.

«Не вернет же ведь», – считает Шулика.

Ранее сообщалось, что полиция завела административное дело в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда, ему вменялось нарушение миграционного режима.

Между тем, известно, что солист Rammstein все же дважды выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве.

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