Лидеры балканских албанцев осудили решение России по Донбассу

22.02.2022  13:04 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Албания, Балканы, Дзен, Донбасс, Косово, Политика, Украина
Новости Украины

Решение президента России Владимира Путина признать Луганскую и Донецкую Народные Республики публично осудили албанские официальные лица Балканского региона.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение президента России Владимира Путина признать Луганскую и Донецкую Народные Республики публично осудили албанские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Президент Албании Илир Мета написал на своей странице в фейсбуке, что его страна едина со своими союзниками в поддержке Украины.

«Я осуждаю признание Россией независимости сепаратистских областей востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Этот односторонний акт является серьезным нарушением международного права, Минских соглашений и подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», – написал Мета.

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка в своем твиттере заявила, что указ Путина является явным нарушением международного права.

«Албания осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской областей. Явное нарушение международного права, Минских соглашений и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Албания вместе с партнерами и союзниками поддерживает Украину», – сообщила Джачка.

Не отстал от соплеменников министр иностранных дел Северной Македонии, албанец Буяр Османи.

«Мы решительно осуждаем признание Россией украинских Донецка и Луганска, как независимых территорий. Северная Македония вновь заявляет о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщил Османи своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть