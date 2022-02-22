Лидеры балканских албанцев осудили решение России по Донбассу

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Новости Украины

Решение президента России Владимира Путина признать Луганскую и Донецкую Народные Республики публично осудили албанские официальные лица Балканского региона.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Албании Илир Мета написал на своей странице в фейсбуке, что его страна едина со своими союзниками в поддержке Украины.

«Я осуждаю признание Россией независимости сепаратистских областей востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Этот односторонний акт является серьезным нарушением международного права, Минских соглашений и подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», – написал Мета.

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка в своем твиттере заявила, что указ Путина является явным нарушением международного права.

«Албания осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской областей. Явное нарушение международного права, Минских соглашений и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Албания вместе с партнерами и союзниками поддерживает Украину», – сообщила Джачка.

Не отстал от соплеменников министр иностранных дел Северной Македонии, албанец Буяр Османи.

«Мы решительно осуждаем признание Россией украинских Донецка и Луганска, как независимых территорий. Северная Македония вновь заявляет о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщил Османи своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.