Лидеры Австрии, Венгрии и Сербии обсудили энергетическую безопасность

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич провели в Будапеште встречу.

Её главной темой стала энергетическая безопасность в регионе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич заявил на совместной пресс-конференции трёх лидеров, что кризис и ситуация с энергоносителями в Европе и мире гораздо сложнее, чем многие думают, и что ситуация может измениться, если прекратится вооружённый конфликт на Украине.

«Ситуация ужасная, и если кто-то говорит что-то другое – он лжёт. Всё, чего мы достигли за последние 10 лет – изменения в стране, товарооборот с Венгрией в этом году на сумму более трех миллиардов евро и с Австрией почти два миллиарда – всё, что мы сделали, может исчезнуть всего за полгода. И это не наша вина», – отметил Вучич.

Он подчеркнул, что ни Венгрия, ни Австрия также не виноваты, потому что вопрос не только в том, хватит ли газа для населения, но и для экономики.

Сербский лидер также сказал, что государство может субсидировать компании за счет более низкой цены на электроэнергию, но и на это тоже нужны деньги.

«Мы будем помогать друг другу, мы говорили об этом, но мы все в ужасном положении. Но если бы завтра наступил мир, я бы прыгнул в небо, как Сергей Бубка», – отметил Вучич, и добавил, что, к сожалению, этого не произойдет, и война будет продолжаться.

Он отметил, что «именно поэтому мы должны говорить друг с другом и помогать друг другу».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в его стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.

«Мы благодарны сербам, поскольку через них в Венгрию проходит единственный на сегодняшний день маршрут поставок газа с Востока (продолжение «Турецкого потока» – прим.) В наше время все заботятся только о себе, но сербы в этой ситуации не отключают венгерский объём газа, и он без потерь доходит до Венгрии. Мы это считаем очень серьезным дружеским жестом. У нас в Венгрии есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии. Каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию», – сказал Орбан на совместной пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на этой пресс-конференции заявил, что ситуация серьёзная как для граждан, так и для компаний, именно поэтому ЕС необходимо найти общее решение энергетического вопроса, от которого выиграют и другие. Он отметил, что вопрос безопасности не только для Евросоюза, но и стран Западных Балкан, и эти страны должны максимально сблизиться с ЕС.

«Сербия и все другие страны Западных Балкан являются очень важными стратегическими партнерами Австрии и ЕС», — подчеркнул Нехаммер.

После этого президент Сербии фактически предложил ЕС подтвердить стратегическое партнёрство со странами региона, которые большую часть международных расчётов ведут в евро.

«Это очередное минное поле для всех нас. Потому что с ростом доллара наши котировки на нефть растут, несмотря на то, что цены на сырую нефть падают. Доллар настолько силен, что США будут в состоянии покупать все, что нужно на европейском рынке. Мы будем дальше нищать», – заявил Александр Вучич.

Он добавил, что ЕС и ЕЦБ должны сделать все для укрепления евро, отметив, что это поможет стабилизировать ситуацию на Балканах, особенно в тех странах, которые не входят в ЕС.