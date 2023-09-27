Лидеры балканских стран просят США вырвать север Косово из рук Курти и передать НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На закрытой встрече администрации США и лидеров Западных Балкан в Нью-Йорке было предложено, чтобы KFOR взял под контроль север Косово.

Об этом сообщает PavlovicToday, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Издание сообщает, что высокопоставленный американский дипломатический источник, настоявший на анонимности, сообщил что лидеры западнобалканских стран выразили американским официальным лицам обеспокоенность по поводу дестабилизирующих действий «премьер-министра» Косово Альбина Курти на севере края.

С призывом к вмешательству выступили «как минимум два лидера Западных Балкан, кроме Сербии», которые срочно попросили США прекратить «дестабилизирующую деятельность премьер-министра Курти».

Было предложено передать контроль над севером Косово, который в настоящее время осуществляют боевики «косовской полиции» натовскому оккупационному контингенту KFOR.

Лидеры Западных Балкан выразили глубокую обеспокоенность ситуацией на севере Косово, созданной односторонними действиями «премьер-министра» Курти, указав на потенциальные последствия, которые могут распространиться на весь регион.

Лидеры Западных Балкан полагают, что передача полного контроля над северным Косово натовцам поможет вернуть проблему Косово в дипломатическое русло и продолжить диалог, который необходим для разрешения сохраняющейся напряженности в регионе.