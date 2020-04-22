Лидеры бошняков и боснийских сербов объединились, чтобы выставить мигрантов из БиГ

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик поддержал позицию министра безопасности страны, бошняка Фахрудина Радончича, заявившего, что начнет компанию по высылке осевших в конфедерации 6-7 тысяч мигрантов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нелегалы в БиГ

«Подобный голос поступил из Сараево, причем, от человека, который несет ответственность за это (безопасность и миграцию – ред.), – прокомментировал позицию Фахрудина Радончича Милорад Додик. – Да, это не гуманитарная проблема, это проблема безопасности, и, если это кто-то помнит сейчас, я говорил об этом ранее».

Лидер боснийских сербов выразил уверенность в том, что БиГ не должна расплачиваться за договоренности по мигрантам между ЕС и Турцией (Брюссель возвращает Анкаре нелегальных мигрантов из арабских стран, Африки, Афганистана, Пакистана и Бангладеш – взамен принимает беженцев из Сирии), и европейская сторона должна заниматься ими сама.

«Мы не можем справиться еще и с 6 -7 тысячами мигрантов в нагрузку к проблемам, которые у нас уже есть», – отметил сербский член Президиума БиГ.

Ранее министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич заявил о том, что начнет «правовую кампанию по подготовке плана по репатриации и высылке» нелегалов.

«Многие думали, что это гуманитарная проблема, наконец-то, все поняли, что это проблема безопасности, и эта страна не может обрабатывать от семи до восьми тысяч мигрантов, – заявил министр. – Речь идет не о беженцах от войны, а о незаконных экономических мигрантах из Пакистана, Афганистана и многих стран, которые богаче БиГ. Мы должны вывести этот экономический, социальный и культурный балласт за наши двери».

Фахрудин Радончич и Милорад Додик

Также Радончич попросил ЕС не давать БиГ «уроков человечности», а создать на своей территории «человечные» центры, добраться до которых «самыми чистыми поездами и автобусами» боснийская сторона всегда поможет.