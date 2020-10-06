Лидеры черногорских сербов и либералов договорились об отмене дискриминирующего СПЦ закона

06.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Лидеры просербского Демократического фронта, входящего в коалицию «За будущее Черногории», Андрия Мандич и Милан Кнежевич провели встречу с лидером проевропейского либерального блока «С черного на белое», албанцем Дританом Абазовичем.

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Сторонам удалось прийти к соглашению, несмотря на то, что ранее Абазович был против участия сербов в правительстве, «чтобы не раскалывать общество».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе переговоров стороны добились консенсуса по поводу отмены дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания».

«После того, как нам удалось найти решение самой большой проблемы в прямом общении, я рассчитываю, что на следующей встрече мы просто в принципе договоримся о кадровых решениях, – прокомментировал итоги встречи изданию «Борба» Андрия Мандич. – Чтобы каждый получил свое, и каждый определил свое. Кадровые решения – более простая часть соглашения».

Напомним, что предвыборный блок «За будущее Черногории», в который входит просербский «Демократический фронт», прозападный либеральный блок «С черного на белое» и патриотический бок «Мир – наша нация» по итогам недавних парламентских выборов договорились о формировании парламентского большинства, противостоящего черногорскому диктатору Мило Джукановичу и его Демократической партии социалистов.

Коалиция вдвинула на пост премьер-министра страны лидера блока «За будущее Черногории», профессора Здравко Кривокапича, кандидатуру которого должен утвердить Мило Джуканович.