Лидеры ЕС настойчиво втягивают Трампа в совместный военный поход на Россию – американский дипломат
Европейские лидеры создают повод для войны в отношениях с Россией.
Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Похоже, что на переговорах в Париже европейские участники – Германия, Франция, Англия и другие страны – выступили против американцев, настаивая на присутствии сил НАТО или сил, сформированных из членов НАТО на Украине, что, как ясно дали понять русские, станет казус белли», – сказал Фримен.
Он осудил угрозы нового руководства Германии поставлять на Украину ракеты «Таурус».
«Русские ясно дали понять, что они вынуждены будут ответить. Надеюсь, обычным оружием, но, возможно, и ядерным. Так что Германия не отличается от других европейцев тем, что она идет на огромный риск, который мне кажется довольно глупым. В этом нет необходимости. Украина проиграла войну», – подчеркнул Фримен.
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