Лидеры Европарламента опасаются, что Афганистан уйдет в российско-китайскую гавань

В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут воспользоваться ситуацией после ухода НАТО во главе с США из Афганистана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении группы депутатов, опубликованном на сайте Европарламента.

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Они призывают разработать новую стратегию для Афганистана и региона, «учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум».

«В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», – говорится в заявлении, которое подписали Дэвид Макаллистер, председатель комитета по иностранным делам, Томаш Тобе, председатель комитета по развитию, Пятрас Остревисиус, председатель делегации по связям с Афганистаном.

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов прогнозирует, что роль Запада в Афганистане будет снижаться, поскольку у него остается меньше рычагов воздействия на ситуацию после вывода войск коалиции.

«В Европарламенте лукавят, когда говорят, что Россия и Китай могут воспользоваться ситуацией. Многие в Европе и в США были бы рады, если бы хоть кто-то навел порядок и обеспечил бы стабильность в Афганистане. Желательно не Иран, но в остальном всё равно. Если бы кто-то взял на себя ответственность, западные страны открыто бы об этом не сказали, но в душе были бы рады», – сказал эксперт «Известиям».

По его мнению, выпады против России и Китая не исключены.

«Если Пекин и Москва договорятся с «Талибаном», то на Западе будут говорить, что это циничная политика без учета прав человека. Скорее всего, в стране будет наступление на светские институты гражданского общества, образования, повернут вспять программы гендерного равенства. Скорее всего, Россия и Китай не будут этому противодействовать, тогда их обвинят в том, что они взаимодействуют с талибами», – заявил Кортунов.