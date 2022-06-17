Лидеры Евросоюза сделали ставку на затягивание войны

17.06.2022  11:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Визит лидеров Германии, Италии и Франции в Киев показал, что Евросоюз делает ставку на военное, а не дипломатическое решение конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный директор международного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Визит лидеров Германии, Италии и Франции в Киев показал, что Евросоюз делает ставку на...

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Он напомнил, что в Киеве и зарубежных украинских посольствах активно обвиняли Берлин и Париж в нерешительности и заигрывании с Москвой, а потому для прибывших гостей было важно произнести необходимые жесткие слова.

«Но в то же время можно констатировать, что, видимо, выбор сделан. Собственно, о выборе в пользу победы Украины на поле боя давно открыто объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как известно, упомянутые государства ЕС подпитывают Украину деньгами и оружием. И очевидно, ставят на затягивание конфликта и достижение перелома в ходе военных действий», – сказал Барабанов «Независимой газете».

Также он затронул тему возможного представления Украине статуса кандидата в члены ЕС и напомнил, что процесс реального обретения членства может занимать годы или даже десятилетия, как в случае с Турцией.

«Но Украина требует уже сегодня доступа к специальным фондам Евросоюза, предусматривающим оказание в том числе финансовой помощи для выравнивания экономик новых стран-членов, к которым те получали доступ после вступления в ЕС. Насколько Киев окажется эффективен в своем давлении на Брюссель в данном вопросе, вероятно, вскоре прояснится», – добавил международник.

Напомним, что во время вчерашнего визита в Киев европейские лидеры анонсировали новые поставки тяжелого вооружения на Украину.

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