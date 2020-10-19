Лидеры Греции и Кипра заставили ЕС осудить действия Турции

19.10.2020, Белград, Алексей Топоров

По итогам саммита европейских лидеров в Брюсселе, Евросоюз под давлением Греции и Кипра все-таки включил в итоговое заявление «резкое осуждения односторонних провокационных действий Турции».

При этом изначально включать вопрос Турции в повестку дня не планировалось.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису (см. заглавное фото) и президенту Кипра Никосу Анастасиадису пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы ЕС все-таки решился на то, чтобы осудить Турцию.

«Этот вопрос не подлежал обсуждению, его не было в повестке дня, – рассказал в ходе брифинга по итогам саммита ЕС греческий премьер. – Я и президент Анастасиадис настояли на нем. Мы потребовали документа, демонстрирующего решительное неодобрение ЕС новых односторонних действий Турции. В итоге главы государств и правительств согласовали эти формальности. Там есть прямое указание на неуважение Турцией резолюций Совета Безопасности…Когда мы подробно обсуждали вопрос о Турции на предыдущем саммите, нам пришлось пройти долгий путь, чтобы что-то доказать европейцам. После каждой встречи нам предстоит проходить долгий путь. Выводы, которые были подтверждены сегодня в параграфе 21, они ясно говорят, устанавливают четкие временные рамки для оценки поведения Турции в декабре».

В итоге, в вышеупомянутом 21 параграфе итогового заявления говорится следующее:

«Европейский совет …. решительно осуждает новые односторонние и провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, включая недавние провокационные действия, – говорится в заявлении. – Европейский Совет призывает Турцию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН…. и подтверждает свою полную солидарность с Грецией и Кипром. Европейский совет призывает Турцию обратить вспять эти действия и работать над снижением напряженности последовательным и систематическим образом. Он будет продолжать внимательно следить за этим вопросом….».

«Лучшим выражением европейской солидарности была бы европейская инициатива, запрещающая продажу оружия Турции. Я поднял этот вопрос в Европейском совете. Думаю, мою позицию полностью поняли. Я напомнил, что другие страны, не принадлежащие к европейской семье, решили не продавать боевые самолеты Турции, например США. Я не хочу верить, что мы будем вынуждены принять меры в декабре, но Европа без колебаний предпримет меры, и это будет болезненно. В декабре мы будем более конкретными, Европа, в целом – более конкретной», – добавил Кириакос Мицотакис.

Тем не менее, пока по итогам саммита можно заключить, что европейская солидарность – шаткая конструкция, способная обрушиться при сильном напоре извне.