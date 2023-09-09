Лидеры Молдовы рвутся в ЕС, который не готов расширяться

У Республики Молдова есть все шансы начать переговоры о вступлении в Европейский союз до конца текущего года. Об этом сказал председатель парламента Молдовы в ходе передачи „Cutia Neagră” на TV8.

По словам главы законодательного органа, окончательное решение будет принято лидерами Евросоюза в зависимости от результатов выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии и от политических выводов европейских стран.

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Гросу отметил, что правительство прилагает усилия для проведения обещанных реформ, но в некоторых областях сталкивается с «жесткостью системы, которая не позволяет себя реформировать».

Спикер парламента оптимистично оценивает шансы Молдовы на начало переговоров о вступлении в ЕС. По словам Игоря Гросу, некоторые из девяти условий Еврокомиссии уже выполнены, другие находятся в процессе выполнения.

«У нас есть все шансы добиться открытия переговоров о вступлении в ЕС. Но я призываю коллег из парламента и исполнительной власти не расслабляться. Есть две составляющие: бюрократическая часть, где мы будем рассматривать, функционирует ли у нас Высший совет магистратуры, принимаются ли законы, есть ли дела в судах. И есть вторая составляющая – политическая, в ней мы должны аргументировать, почему нам нужно больше времени, объяснить, что система негибкая, что Собрание прокуроров не сработало с первого раза. Это важно объяснить. Окончательное решение будет основано на проведенных реформах и политических выводах. Я верю и надеюсь на положительное решение, но все зависит от нас, как мы выполним домашнее задание», – сказал Игорь Гросу в эфире телеканала.

В то же время, экс-президент Молдовы и экс-министр экономики РМ Игорь Додон убеждён, что Молдове в ближайшие годы не светит вступление в ЕС, более того, сам Евросоюз в течение ближайших 5-8 лет может развалиться под грузом своих внутренних проблем. Такое же мнение высказывал и политолог Ян Лисневский:

«Следует понять, во-первых, что происходит в мировой политике. Все международные и европейские институты сталкиваются с кризисом, который возник и из-за проблем с экономикой, и из-за пандемии. Все европейские страны сейчас заботятся в первую очередь о благосостоянии собственных граждан, а не о внешних партнерах, тем более − о возможных новых членах ЕС», − заявил он в комментарии для Sputnik Moldova.

Тот факт, что страны Евросоюза не горят желанием расширения объединения, признал и председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, «ЕС никогда не будет готов к расширению, если не назначит для этого дату». Он сказал, что будет убеждать страны-члены Евросоюза согласиться на новое расширение в 2030 году.

Неготовность Евросоюза к расширению признаёт и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, ЕС должен сначала реформировать сам себя, если он хочет интегрировать новые страны. Кроме того, для расширения будет необходимо заручиться согласием более чем 30 стран-членов, и это будет крайне непросто.

Кроме того, ряд аналитиков предсказывают, что членство новых государств ЕС будет неполноценным, с ущемлёнными правами. Сотрудник Центра исследований Европейской политики Стивен Блокманс считает, что ради сохранения Союза больше не следует наделять новых членов правом блокировать общих решения.

Сам статус кандидатов в ЕС никакой ответственности на Евросоюз перед кандидатами не налагает. Турция получила этот статус ещё в 1999 году, Черногория – в 2010, Сербия – в 2012, Албания – в 2014 году. Напротив – сами кандидаты должны постоянно доказывать, что они «не верблюды» и приводят свою политико-правовую и экономическую систему в соответствие с весьма жёсткими «Копенгагенскими критериями».