«Лидеры протестов в Сербии – союзники западных посольств»

19.04.2019, Ялта, Сергей Степанов

Организаторы антиправительственных акций протеста в Сербии координируют свои действия с западными посольствами в Белграде. Главная цель уличных выступлений – расшатать ситуацию в стране и, тем самым, ослабить позицию сербов на переговорах по Косово, вокруг которого вновь обостряется ситуация. Москва и Пекин являются ключевыми союзниками Белграда.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал депутат парламента Сербии Александр Шешель во время визита в Крым на Ялтинский экономический форум.

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«ПолитНавигатор»: Несколько месяцев оппозиция в Сербии продолжает уличные протесты. Это может быть связано с переговорами по Косово, например, быть способом давления на Белград? Звучало также мнение, что это может быть реакцией американцев на проект «Tурецкий поток». Какая истинная причина выступлений оппозиции?

Александр Шешель: Я думаю, что это связано с ситуацией с Косово. Уже 11 лет идут переговоры между Сербией и косовскими албанцами по вопросу Косово. Но сейчас у нас очень огромное влияние из Евросоюза по поводу решения косовского вопроса. И влияние с целью признать косовскую независимость.

Это нехорошее решение для Сербии, потому что вы знаете, сейчас в Сербии вспоминали события 20-летнейдавности – бомбардировки НАTО. Мы не забыли, что они сделали с нашей страной. С 1999 года Косово оккупировано.

Сейчас осуществляется влияние на официальный Белград с целью признать Косово.

Партии, которые участвуют в демонстрациях – это прозападные партии в Сербии, которые были в правительстве семь лет назад. Они хотят независимости Косово и санкций против Российской Федерации. Моя партия считает, что это недопустимо.

Накануне сербский министр иностранных дел был в Москве на переговорах. Мы знаем о том, что в Китае предстоит встреча Александра Вучича и Владимира Путина. Это связано как-то с переговорами в Берлине по Косово, которые намечены на конец апреля?

Да. Это связано со встречей в Берлине, которая будет 29 апреля. Нам нужна поддержка наших союзников, а союзницей Сербии является Россия и Народная Республика Китай. Потому что, когда начинаются переговоры между косовскими албанцами и сербами, медиатором является Европейский союз, который сейчас хочет признания независимости Косово как факта. Это необъективно.

Ваш прогноз, чем могут закончиться эти протесты в Сербии?

Протесты против правительства – не безосновательны, потому что людям в Сербии не нравится, что делает правительство… Но люди, которые являются лидерами этих протестов, они – союзники западных посольств в Белграде, и единственная цель этих протестов, сделать прозападное правительство в Сербии.

Какой вариант дальнейшего развития ситуации вокруг Косово возможен? Это новый раздел края, или Сербия должна добиваться безусловного возвращения всей территории?

Единственное решение проблемы Косово – это решение резолюции 1244 Совбеза ООН, как сказал министр Сергей Лавров. Так считает и моя партия, которую я представляю, – Сербская радикальная партия.

Только одно решение есть, что Косово будет Сербией. И что, если Косово будет в ООН, оно будет и в НАTО. И сейчас столица Косово – не Приштина, а, как многие пишут, а настоящая столица – база американской армии. Я думаю, что это понятно и россиянам, и сербам.

Как можно вернуть Косово, если там большинство населения – албанцы, которые против сербов?

Все не так, как вы думаете. Считается что там 2 000 000 косовских албанцев, а это – неправда. Очень многие из них живут в Европе, а документы у них косовские, и потому мы считаем, что в Косово большинство албанцев.

Всегда было большинство албанцев в последние 50 лет. Но они были гражданами Сербии, гражданами Югославии.

Но очень большая проблема в том, что правительство в Косово – это бывшие ОВК, Освободительная армия Косово, которые являлись террористами, они военные преступники, и если не будет этого правительства, косовские албанцы не будут думать так, как сейчас

Вы сказали, что уже в третий раз в российском Крыму. Какие Вы видите перемены после 2014 года?

Думаю, что крымчане – русские, украинцы и крымские татары, которые живут здесь, – очень счастливы, что они в Российской Федерации, потому что Россия не допустила, чтобы повторилась ситуация, которая была в Одессе, когда украинские фашисты сжигали русских. То же самое могло быть в Крыму.

Я думаю, что это – историческая правда, что Крым снова в России, и это навсегда.

Каждый раз, когда я здесь, я вижу что-то новое. Я видел мост, я видел новый аэропорт, видел множество новых инфраструктурных проектов здесь, и я думаю, что Крым идет дальше.