05.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Оппозиция
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Лидеры прозападной оппозиции Сербии угрожают тем, кто высмеивает их


Лидерам прозападной Объединенной сербской оппозиции, которые традиционно говорят и распространяют пропагандистские мерзости про президента Сербии Александра Вучича и его команду, не понравились контр-плакаты про них.

В центре Белграда появились плакаты с лицами прозападных оппозиционеров-богатеев Драгана Джиласа, Вука Еремича и Андрея Баеца с подписью «Чужих денег всегда не хватает».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после появления плакатов, указывающих на то, что прозападные олигархи снова намерены придти во власть, чтобы грабить сербских граждан, Объединенная сербская оппозиция выпустила специальное заявление.

«Все это происходит в непосредственной близости от школы, которую посещают дети Драгана Джиласа и семья Вука Еремича, – говорится в заявлении внесистемных оппозиционеров. –  Особый вопрос – какова непосредственная причина этой ночной акции, и Андрей Баец указан на фотографиях только потому, что режим боится правды…

Подпись на плакатах говорит сама за себя. Раньше они нанимали фанатов, чтобы те линчевали с факелами и дерьмом, а теперь он используют свои злые таланты, чтобы спланировать точную атаку на покой чьей-то семьи. Это явный угрожающий сигнал для всех тех, кто не является частью режима, но возвышают свой голос», – говорится в заявлении.


В итоге «настоящие демократы» заявили, что не надеются на то, что МВД найдет и накажет авторов в принципе, безобидных и не несущих никаких оскорблений публичных политиков плакатов, выполненных в духе политической сатиры. Но пообещали сделать это «после падения режима».

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