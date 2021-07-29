Идея «мини-шенгена» на Балканах забуксовала

29.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В македонском Скопье в очередной раз прошла встреча президента Сербии Александра Вучича, премьеров Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зорана Заева по поводу проекта «мини-шенгена».

Инициатива, родившая в кулуарах администрации экс-президента США Дональда Трампа, с конца 2019 года до сих пор не находит поддержки в других балканских государствах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в рамках инициативы «мини-шенген» в Скопье при участии Вучича, Заева и Рамы в Скопье проходит крупный экономический форум.

«Мы остаемся при суверенных и независимых государствах, но с открытыми границами, потому что достаточно будет находиться на территории одной страны, чтобы отправить данные в другую с помощью специальных программ. У вас будут меньшие эксплуатационные расходы, между нами не возникнет заторов. Что бы вы ни продавали, вы выигрываете…. Нам нужно работать вместе, чтобы привлечь инвестиции. Наши три страны закончат год с суммой в 76 миллиардов евро, что значительно меньше, чем у одной Словакии, и мы можем достичь их уровня через пять или шесть лет, если начнем менять баланс сил. Мы можем запустить механизм роста, если приложим усилия», – сказал Вучич.

«Это приглашение участвовать и быть активными действующими лицами, а также донести послание о том, что Балканы движутся к созданию эффективного уровня сотрудничества, – отметил в своем обращении к участникам форума Заев. – Я хочу заверить вас, что наша политическая воля – президента Вучича, премьера Рамы такова, что мы делаем все для плодотворного сотрудничества… Наша цель – объединить наши экономики для улучшения жизни каждого человека и гражданина.. Люди должны почувствовать экономические выгоды как можно скорее, и мы надеемся, что вскоре почувствуем улучшение жизни граждан… Мы более чем когда-либо привержены реализации четырех свобод: передвижения товаров, развития инфраструктуры, круглосуточной работы всех служб, а также расширения всех коридоров».

В свою очередь в своем выступлении Эди Рама поспешил развеять опасения соплеменников насчет того, что «минишенген» станет своего рода реинкарнацией Югославии и расширением влияния Белграда.

«Те, кто утверждают, что «мини-шенген» выступает за сербскую гегемонию, живут в параллельном мире…. Я считаю, что все страны Балкан должны быть частью этой инициативы, потому что она на благо стран и граждан – участников этой системы. Прошлое не должно диктовать, насколько мы будем развиваться в какой-то сфере в будущем», – добавил Рама.

Тем не менее, сегодня же пришло заявление от администрации «премьер-министра» Косово Альбина Курти, которого трясет от любой перспективы интеграции с Сербией, о том, что идея мини-шенгена «не пользуется нашим одобрением».

Ранее скептично по поводу инициативы высказался вице-премьер Черногории, албанец Дритан Абазович.