Лидеры сербов почтили память жертв этнической чистки своего народа

05.08.2020, Белград, Алексей Топоров

На пограничном мосту в Сремской Раче, соединяющем Боснию и Герцоговину с Сербией, по которому сербские беженцы из разгромленной хорватами Республики Сербская Краина и отвоеванной исламистами части Республики Сербской бежали в Сербию, прошла панихида по жертвам карательной операции «Буря» (Олуя).

В мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, патриарх Сербский Ириней, президент Республики Сербской Желька Цвиянович и премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», лидеры Сербии и Республики Сербской встретились, идя на встречу друг другу на мосту в Сремской Раче. Там же была открыта мемориальная доска памяти сербов убитых и ставших в августе 1995 года беженцами в ходе хорватской карательной операции «Шторм» (Олуя), поддержанных исламисткими формированиями Армии БиГ, атаковавших Республику Сербскую и уничтоживших союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния при поддержке авиации НАТО.

«Этот мост является прискорбным свидетелем ужасов и страданий сербского народа, – выбито на установленной сегодня мемориальной доске. – Спасая себя и своих детей от преступлений и верной смерти, сотни тысяч краинских сербов прошли сюда как жертвы этнической чистки в августе 1995 года. Приехав в Сербию, они нашли надежду, убежище и спасение».

«Я счастлив и горжусь тем, что почти весь сербский народ осознал важность этой идеи (единства), – сказал, выступая на мероприятии Вучич.- Едиными мы можем все, разделенными мы ничего не можем. В 1995 году мы были разделены и слабы».

«Мы не испытывали этого от какого-то неизвестного народа, но от тех, у кого тот же язык, схожая вера, и с кем жили вместе на протяжении веков, разделяя добро и зло, – отметили в своем обращении предстоятель СПЦ Ириней. – Единственная «вина» сербского народа заключалась в том, что он боролся за свое имя и веру, чтобы выжить, и мы платили за это с 1941 года (начала усташеского геноцида сербов – ред.) вплоть до 1995 года, когда этот мост пересекли 250 тысяч изгнанных сербских людей, которые были лишены своих домов и потеряли своих близких».

В свою очередь сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отметил, что река Сава, над которой построен мост в Сремской Раче была свидетельницей страданий сербов на протяжении веков.

«Погибшие дети поклялись нам, что мы не должны допустить, чтобы подобное повторилось с любым сербским ребенком. Наша месть не будет в смерти. Наша месть – это жизнь, свобода, мир, и это сильнее всякого зла. Наша месть в том, что остались сербы, которые собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения жертвам. Хорваты не скрывали, что их цель – Хорватия без сербов, которые сведены к статистической погрешности. К сожалению, сербы это пережили, и они до сих пор выживают на этой Голгофе», – сказал Додик.