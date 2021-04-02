Лидеры сербской оппозиции перегрызлись между собой

02.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Два олигарха, экс- глава МИД Сербии и экс-мэр Белграда при режиме прозападных демократов, лидер Народной партии Вук Еремич и лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас вступили в жесткую борьбу друг с другом.

Теперь сербские оппозиционеры публично поливают друг друга грязью, не стесняясь в выражениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Острый конфликт между Еремичем и Джиласом начался еще в середине марта, когда стороны пытались согласовать кандидатуры переговорщиков от внесистемной оппозиции с властью об изменении избирательного законодательства, к чему официальный Белград принуждает Евросоюз.

Тогда Еремич решительно выступил против того, чтобы в состав переговорной группы вошли представители прозападных партий и движений, отказавшихся присоединиться к бойкоту парламентских выборов, такие как Движение свободных граждан.

«Мало кто понимает, почему Партия свободы и справедливости настаивает на этом, – недоумевал Еремич. – Мы не добьемся желаемого, если пойдем на переговоры стаей, в которой все будут пытаться играть вожака стаи. И здесь тон задает председатель ПСС Драган Джилас – давайте больше не будем играть в кошки-мышки… Либо мы будем едины, либо каждый сам за себя, но если это произойдет, то я не уверен, что мы сможем бороться за существенные уступки в диалоге с властью».

Однако, судя по всему, Драган Джилас не внял увещеваниям Вука Еремича и конфликт между былыми соратниками только продолжил усугубляться. И в ответ на выступление Еремича контролируемый Джиласом портал Nova S опубликовал интервью с молодым активистом Народной партии, в котором тот сравнил Джиласа с Гитлером в плане вождистских амбиций.

После чего в эфире телеканала N 1, когда ведущая спросила у Еремича, как оппозиция одновременно может упрекать власть за контроль над государственным телеканалом РТС и при этом требовать собственного контроля над ним, тот показал свое отношение к этому кратким ответом: «Спросите об этом Джиласа». После чего назвал оппонента и его соратников «стаей злобных задротов».

Сербские СМИ уже осудили Еремича за сведение политической дискуссии до уровня площадной брани, однако все ожидают возвращения Джиласа из Лондона, где тот общался со своими покровителями, предвкушая, что при реальной встрече оппоненты перейдут от оскорблений в медиасфере к размахиванию кулаками.