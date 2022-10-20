Лидеры украинских ультрас проходят успешную денацификацию на фронте

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Новости Украины

Только за последние дни на фронте погибло несколько представителей футбольных ультрас, которые ушли воевать в состав ВСУ или украинских нацбатов.

Об этом сообщают украинские СМИ и соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 18 октября 2022 года в районе города Попасная (ЛНР) в бою погиб 33-летний Ростислав Шийко «Дрогобыч» (80-я ДШБ).

«Он любил Львов, Карпаты и Галицию. А еще Лацио и Хорватию. Был ультрас Карпат и не просто олицетворением Бандерштата и движения. Ростислав был признанным лидером Banderstadt ultras. Но больше всего любил Украину. Преданный и бескомпромиссный…» – говорится в заметке.

Погибший был активным участником Евромайдана, после чего ушёл воевать против Донбасса в «АТО». С началом СВО вступил в 103-й бригаду теробороны ВСУ.

Кроме того, как сообщает сайт ФК Карпаты, с «Дрогобычем» погиб ещё один львовский ультрас – Юрий «Тай» Осадчук, который был одним из лидеров группировки Lviv City Firm.

Есть информация, что ранее, 10 октября, на передовой был денацифицирован один из лидеров фанатского сектора «Динамо» Максим Яловцов.

В СМИ отмечается, что погибший был близким другом неонациста из «Азова» Ивана Зализняка, который известен своими издевательствами в виде звонков семьям русских военных, а также советами любому патриоту Украины читать труды Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.