06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Лихенштейн обьявил о поддержке Украины на Донбассе

Княжество Лихтенштейн будет поддерживать Украину в ее сотрудничестве с ООН и ОБСЕ и сделает все возможное для быстрейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоиз на совместном с Президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Киеве, сообщает пресс-служба украинского президента.

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«Мы на международном и двустороннем уровне будем поддерживать взаимодействие относительно сотрудничества с ООН и ОБСЕ», — сказал принц Алоиз.

Он отметил, что во время переговоров с Президентом Порошенко выразил обеспокоенность относительно ситуации на Востоке Украины, а также надежду на ее скорейшее мирное урегулирование.

«Мы, конечно, маленькое государство, у нас ограниченные возможности и мы можем оказать лишь ограниченную помощь, однако мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал принц Алоиз.

Он также отметил, что Лихтенштейн, если это понадобится, готов помочь Украине в проведении реформ.

Наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоиз находится в Украине с официальным визитом.

Это первый визит представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.