Лихо взявшись за украинский конфликт, Трамп может лишиться всего – Карасев
Если президент США Дональд Трамп не добьётся прочного мира уже к осени этого года, от него отвернутся немногочисленные союзники, и он рискует потерять всё.
Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу нужен мир. Путину не нужна большая война. Всё. И Трампу, и Путину, как, собственно, и Украине, надо закончить войну достойно. Трампу нужно закончить войну по одним соображениям. Путину нужны дивиденды, ну и мы должны тоже находить правильное решение.
Трампу надо войну закончить осенью этого года, иначе он проиграет всё. Не просто второй срок, а всё проиграет. Никакой Гренландии у него не будет. И разбегутся его эти все технофеодалы, техноолигархи и так далее.
И у него не получится революция MAGA, которую он задумал», – заключил Карасев.
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