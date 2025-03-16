Лихо взявшись за украинский конфликт, Трамп может лишиться всего – Карасев

Вадим Москаленко.  
16.03.2025 21:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Если президент США Дональд Трамп не добьётся прочного мира уже к осени этого года, от него отвернутся немногочисленные союзники, и он рискует потерять всё.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент США Дональд Трамп не добьётся прочного мира уже к осени этого года,...

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«Трампу нужен мир. Путину не нужна большая война. Всё. И Трампу, и Путину, как, собственно, и Украине, надо закончить войну достойно. Трампу нужно закончить войну по одним соображениям. Путину нужны дивиденды, ну и мы должны тоже находить правильное решение.

Трампу надо войну закончить осенью этого года, иначе он проиграет всё. Не просто второй срок, а всё проиграет. Никакой Гренландии у него не будет. И разбегутся его эти все технофеодалы, техноолигархи и так далее.

И у него не получится революция MAGA, которую он задумал», – заключил Карасев.

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