«Лихоимец, резидент, барыжка, бандит, мафиозо и тупой тусовщик» – эксперт «припечатал» президентов Украины

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Власть на Украине с 1991 года принадлежит казнокрадам или идиотам, которые не разбираются в современной экономике.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высшая партийная школа при Советском Союзе прекрасные кадры готовила… Кадры готовились, а не так, как при этих идиотах, которые сегодня захватывают власть в Украине», – заявил Соскин.

По его словам, второй президент Леонид Кучма еще был «более-менее профессионален»: «Все-таки – первый секретарь парткома «Южмаша» очень долго был, он был конечно КГБ завербован, потом коллектив его избрал во время горбачевской перестройки директором «Южмаша».

«Но этот (Кучма – ред.) хотя бы что-то понимал в менеджменте, в проблемах, в экономике. Хотя мне он сам говорил: «Скажите, что строить – я построю». И когда я был в его группе, в делегации официальной – в группе стран Персидского залива, в той же Саудовской Аравии, он там все ходил и говорил: «Как хорошо в Саудовской Аравии! Вот у них госплан есть» и т.д. То есть, это человек, все время ностальгирующий по социализму», – рассказал экономист.

По данным Соскина, Кучма, так же, как и первый президент Леонид Кравчук, ничего не понимал в капитализме.

«Кравчук хоть чуть-чуть в кадрах разбирался. Но у него тоже была маничка – искать тех, у кого есть деньги. И когда он нашел «Нордекс», Гришу Лучанского, Валентину Симоненко, Слепичева – тогда там началась коррупционная карусель», – отметил Олег Соскин.

Третьего президента Украины Виктора Ющенко эксперт охарактеризовал как «полного дилетанта, колхозного бухгалтера, которого вообще к власти нельзя было близко подпускать» и что он – «мелкий жулик, ростовщик, барыжка такая».

«Дальше, Порошенко (пятый президент Украины – ред.) ­– человек, который тоже ничего не понимающий в экономике – стал расставлять людей из своего шоколадного синдиката. Янукович (четвертый президент – ред.) – это чистый бандит, он все это по понятиям делал, как банда строится и как лидер банды, как главный разбойник у них там был», – «припечатал» президентов эксперт.

А теперь, по его словам, «пришла богемная тусовка, совершенно бестолковая, безграмотная, зажравшаяся и просто тупая до безобразия», – заявил Соскин.