Лихорадка на Печерских холмах: у Зеленского тасуют колоду на фоне кадрового голода

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Новости об очередной перетасовке кадровой колоды в киевских верхах заставляют вспомнить басню Крылова про квартет, участники которого, как известно, оказались негодны к музыкальному делу независимо от перемены места сидения.

На днях Рада разродилась давно ожидаемыми в кулуарах решениями об увольнении ряда министров и вице-премьеров правительства. Так, своих постов лишились министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и любимец Зеленского, отвечавший за направление» цифровизации Неньки в ранге вице-премьера- министра цифровой трансформации Михаил Федоров. Тот самый, чьи спецы разработали украинский аналог российских госуслуг – мобильное приложение «Дия» («Действие»).

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Что касается Рябикина, то им, как поговаривают, недовольны зарубежные партнеры. Однако для украинского олигархата он человек свой, обслуживавший интересы Пинчуков и Коломойских еще во времена позднего Кучмы. Так что неудивительно, что столь ценного кадра оставили в обойме, всего лишь переместив по вертикали в «кадровом квартете» имени Шмыгаля. По информации депутата Гончаренко, Рябикина готовят на вакантное уже несколько лет место украинского посла в Китае.

Правда, есть одно «но». Новоиспеченному дипломату еще надо будет получить агреман от страны назначения. А на не столь давнем примере Натальи Поклонской – несостоявшегося российского посла в Кабо-Верде – мы знаем, как оно бывает.

Так что будет ли в Пекине украинский посол и когда это произойдет, это еще бабушка надвое сказала. Тут хотя бы звонка Зеленскому от Си дождаться. Звонка, который анонсируют уже несколько недель всей Банковой.

А вот Федорову повезло больше. Рада уже дала добро на его назначение вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации.

И хотя название его новой должности звучит похоже на предыдущую, однако несложно убедиться в том, что сфера ответственности фаворита Зеленского теперь существенно расширена, а значит, стал больше и аппаратный вес самого Федорова, который теперь курирует еще и науку с образованием. Совокупно это означает рост объемов бюджетов, которым допущен новый вице примерно в два с половиной раза.

На этом кадровые перетасовки в киевском «квартете» не исчерпаны. Затяжная война кадрового чиновника от освиты Сергея Шкарлета с пулом прозападных НКО завершилась сокрушительной победой последних – грантоеды таки «доели» министра, которого они все несколько лет его пребывания в должности обвиняли в саботаже неких «реформ», кумовстве и плагиате собственной диссертации.

История Шкарлета лишний раз подтверждает, какое большое влияние в лишившейся собственной субъектности Украине приобрели финансируемые из-за рубежа иноагенты, которых даже нельзя юридически называть таковыми. В отличие от Грузии украинская власть не пошла на самоубийственный для себя шаг и не стала инициировать закон аналогичный тому, на котором погорела «Грузинская мечта».

Сегодня иноагентами кишат буквально все чиновничьи структуры в Незалежной – грантоеды в набсоветах, общественных советах, разнообразных аттестационных и квалификационных комиссиях, комиссиях по «добропорядочности», в роли экспертов, готовящих заключения, справки и отзывы и так далее.

Правда, и в этом случае с Минобром вышло как всегда. А именно – сразу же после утверждения Радой 313 голосами «за» нового министра Оксена Лисового выяснилось, что и сменщик Шкарлета – даром, что большой патриот, бывший доброволец ВСУ и бывший директор Малой академии наук, но попался на плагиате точно так же, как его предшественник-«ретроград».

Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.

Правда, смягчающим обстоятельством в глазах «патриотической общественности» в случае нового министра является то, что источником обвинений стал сайт «украинского движения пацифистов», возглавляемого получившим убежище в Штатах опальным журналистом Русланом Коцабой.

«Милитарист и плагиатор Лесной не может быть министром образования» , – говорится в заявлении украинских пацифистов.

Там же опубликован и критический анализ автореферата диссертации нового министра, с которым грантовые эксперты, как сообщает Украинская правда, «связывают свои надежды на долгожданные положительные изменения в образовании».

Так что уже третье подряд министерство образования началось с громкого скандала, если считать с предшественницей Шкарлета, грантоедкой из Могилянки Анной Новосад, прославившейся публичными заявлениями о «маленькой зарплате» в 36 тысяч гривен (1400 долл по тогдашнему курсу), на которую по ее словам «трудно прожить в столице» и «невозможно содержать маленького ребенка».

А пока что «прогрессивные СМИ» из грибницы Сороса увлеченно гадают, «какие изменения в систему образования» принесет с собой любимец Зеленского Федоров в ранге куратора. Среди ожиданий – борьба с бюрократией в учебных заведениях, привлечение талантливых преподавателей за достойную оплату труда, а также развитие английского языка, цифровых навыков и предпринимательства. Ну и вишенка на торте грантоедского счастья – «привлечение грантов для финансирования образовательных проектов». Действительно, без западных грантов никуда.

Еще одно кадровое «перетряхивание» постигло Фонд госимущества, где были уволены двое заместителей главы. Премьер Шмыгаль анонсировал масштабные изменения в многострадальных полигонах для разнообразных реформ последних лет – Укрзализнице и Укроборонпроме. Железная дорога потеряла своего прежнего начальника Александра Камышина, переведенного на руководство новодельным министерством стратегических отраслей промышленности, и приобрела нового – Евгения Лященко, по краткосрочному контракту на два года.

Сомнительно, чтобы в условиях войны и за такой короткий срок можно было реализовать какие-то действительно масштабные и серьезные реформы. А вот для того, чтобы все произошло строго по классике, и новый начальник успел «нацарюваты и втекты» – в самый раз.

Что касается Укроборонпрома, то в этом не до конца разваленном концерне в очередной раз сменили вывеску – теперь это, как сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» со стопроцентной государственной долей в уставном капитале.

Правда Шмыгаль уверяет, что это не просто смена вывески, а предвестник неких больших перемен и «реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России».

Премьер утверждает, что «Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире» для чего вводится «эффективная модель управления» и создаются «условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции». Премьер похвастался, что одно из предприятий оборонки в тесном партнерстве с неназванной страной НАТО уже начало выпускать 125-мм снаряды для танковой пушки.

И главное, – «соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами». Иначе говоря, вот этот первертоц Укроборонпрома – не колхозная самодеятельность киевских реформаторов, а согласован с западными кураторами.

В целом вот эта нынешняя кадровая лихорадка на Печерских холмах оставляет ощущение поразившего киевский режим острого кадрового голода- вслед за снарядным, о котором пишут отдельные западные СМИ. Не факт, что перетасовка одних и тех же людей по вертикали даст положительный эффект.

При том, что целый ряд брешей в обойме остаются незакрытыми неделями. Как например новые назначения на сиротевшие губернаторские вакансии в ряде областей, которые предлагается заместить военными. Наплодить «медведей на воеводстве» – дело нехитрое, но кто в таком случае будет заниматься экономикой, социалкой и все теми же набившими оскомину реформами вкупе с обещанным развитием – загадка.

Глобально же эта чехарда свидетельствует о идущем полным ходом процессе оптимизации с целью повышения эффективности выделяемых Западом Украине средств, в чем кровно заинтересованы страны-доноры. При этом столь же очевидно, исходя из качества исполнительского материала на места, что значительная часть новаций обречена остаться имитацией для галочки в отчете.

Впрочем, есть подозрения, что на Западе в курсе этого обстоятельства и понимают, что стопроцентной эффективности добиться не удастся. Но если ее повысят хотя бы наполовину – уже хорошо.