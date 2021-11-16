Ликование на Украине: «Лондон спасёт нас от Путина!»

Новости Украины

На Украину с официальным визитом прибыл госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уоллес уже встретился с новоназначенным главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым.

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«Они ездят туда постоянно. Мы насчитаем таких визитов сотни различного уровня представительства. Это обычная практика, когда НАТОвские и европейские военные функционеры посещают Украину с теми или иными визитами. Эта практика вошла в норму, поэтому здесь удивляться не приходится», – заверяет главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Однако накануне в британских СМИ появилась информация о том, что на Украину готовится отправка 600 английских спецназовцев, якобы для противодействия возможной «российской агрессии».

На Украине эту новость восприняли с большим энтузиазмом. Так, по мнению обслуживающего интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолога Тараса Березовца, отправка британских спецназовцев на Украину – это «сигнал» для Москвы.

«Это сенсационная информация с точки зрения того, что речь идет о прямой военной помощи. Когда нам постоянно говорили о том, что «НАТО и страны альянса не будут воевать за Украину», мы видим конкретные примеры того, как США, например, превентивно защищают своих более слабых союзников по НАТО. В частности, размещение американских военнослужащих в чисто символическом размере произошло на территории стран Балтии, а также в Польше. Это сделано было для того, чтобы они выступили, по сути, предупреждением. Поскольку если погибнет хотя бы один, случайно, какая-то шальная пуля залетит с российской территории, наряд российских «зеленых человечков», если они попытаются захватить эти страны, не дай Бог, если хоть одна пуля попадет в военнослужащего армии США, тогда у американского президента, как верховного главнокомандующего, появится неотъемлемое и безусловное право обрушиться на голову несчастных, которые рискнули таким образом поступить, всей мощью Вооруженных сил США. Присутствие американского военного флота в Черном море, американского эсминца «Портер», а также командного корабля «Маунт Витни», а также возможность переброски сюда британских десантников, свидетельствует в первую очередь о том, что идут очень четкие предупреждения в сторону России», – заявил Березовец в своем видеоблоге.

Бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко в эфире «Радио Свобода» подчеркнул, что, в случае гибели британских военнослужащих на Украине, Лондон будет вынужден отправить свои войска.

«Нужно же понимать, что вопрос не столько в 600 военнослужащих как в численности. Вопрос в том, что это контингент страны НАТО, контингент Великобритании. То есть, любой огневой контакт и боевое столкновение с этим подразделением, даже с небольшим подразделением, будет считаться фактически началом боевых действий с Вооруженными силами Великобритании. Это очень серьезный момент», – заявил Рыженко.

По мнению члена президиума организации «Офицеры России», полковника запаса Андрея Головатюка, британские военные могут быть задействованы на Украине лишь в качестве инструкторов.

«Ни в коем случае ни один британский солдат, в случае возникновения какого-то конфликта, не будет участвовать в каких-то боевых действиях. Максимально, что они могут – участвовать в вопросах боевого обеспечения и обучения украинских военнослужащих. Потому что, как только один британский солдат погибнет, тут же будет всплеск политической активности в Великобритании и конец правления господина премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Даже в том случае, если англичане будут где-то задействованы, то они будут очень далеко от зон боестолкновения и, скорее всего, это будет какой-то политический вопрос, а не военный. На Донбасс они не пойдут, потому что это будет международный скандал, и тут будет противостояние уже не только Украины и ЛНР/ДНР, а это будет международный конфликт, где примут участие уже военнослужащие стран НАТО. Это уже вопрос национальной безопасности Российской Федерации»,- заявил Головатюк.

А вот эксперт организации «Сильная Россия» Максим Бардин считает, что британский спецназ все же могут отправить на Донбасс:

«Вряд ли присутствие указанных военнослужащих, переезд и размещение которых потребует затраты финансовых средств, будет актуальным для Закарпатья или Северной Буковины. У такого внушительного военного десанта может быть только одна географическая цель – регион Донбасса. Предполагается ли участие британских спецназовцев в боевых действиях, либо планируется задействовать их в качестве своеобразного «живого щита», пока не известно. В любом случае, появляются все новые и новые маркеры, на основании которых можно прогнозировать серьезное обострение ситуации на Донбассе. Просто так средства на трансфер спецназовцев и их оружия никто тратить не будет».