Ликвидационная комиссия Порошенко – Гройсмана распродаёт последние активы Украины ради антироссийской пакости

24.04.2019, Москва, Александр Ростовцев

В мире трудно найти существа, более паскудные, мелочные и пакостные, чем «патриоты Украины». Именно они активнее всего сражаются с историческими памятниками, гадят на дедовы могилы, переименовывают улицы и населённые пункты, требуют идиотских запретов, вывозят на помойку из библиотек книги русских и советских классиков, строчат доносы, обливают людей зелёнкой, люстрируют мусорным контейнером и разрывают рты русскоговорящим. Но вся эта обострившаяся шелупонь – просто дети по сравнению с их главарями, особенно майданными президентами Украины.

Эти деятели гадят вдохновенно и по-крупному. В оставшихся после их правления эверестах дряни застревают бульдозеры и захлёбываются громадяне. Чтобы в стране не так сильно воняло и не ело глаза, на уборку всего этого «добра» понадобятся десятилетия, огромные силы и средства. Однако дела обстоят таким образом, что полная очистка авгиевых конюшен от всего нагаженного (особенно в мозгах людей) за 28 лет украинской «незалежности», в настоящий момент выглядит абсолютной утопией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вспомним, как с треском проигравший президентские выборы в 2010 году

«помаранчовый гетьман» Ющенко, уходя, подложил свинью Януковичу, подписав указ о награждении званием Героя Украины упыря Бандеру, наплевав на закон, запрещающий присваивать это звание иностранным гражданам. Отменить эту подлянку, оставленную Ющенко, было проще всего, чего не скажешь о прочем оставленном им «наследии».

Вот и проигравший недавние выборы «коричневый гетьман» Петя Порошенко, вкупе с наиболее одиозными подручными, которым вряд ли найдётся тёплое местечко в шапито Вовы Зеленского, также решил в отместку опорожнить нужник посреди общей украинской хаты.

Про обещание подписать мовнюковый закон в наиболее драконовской его редакции, уже известно. 24 апреля прилетела новость, что Кабмин Украины, набранный из приближённых к Порошенко отпетых негодяев, постановил разорвать ряд важных межгосударственных соглашений, регулирующих согласованную работу бывших союзных республик внутри СНГ.

Первое: выйти из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» (подписано 26 июня 1992 года), «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года). В качестве бонусного пончика Украина решила больше не принимать участия в соглашении о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Второе: выйти из Соглашения, по которому страны обязывались обеспечивать сохранность межгосударственных секретов (включая военные) в области правовой охраны изобретений, которое было подписано между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Документ гласит, что договорные стороны обеспечивают режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях в соответствии с Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. В нем также содержатся правила рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР.

Соответствующее предложение на заседании Кабмина выдвинул первый вице-премьер Степан Кубив.

Такое вот «остаточно прощавай».

Нельзя сказать, что сей демарш со стороны уходящей администрации Порошенко – Гройсмана стал для бывших партнёров Украины такой уж невероятной новостью. Просто 24 апреля 2019 года высокопоставленные майдауны задним числом узаконили подлянки, негласно осуществляемые «пророссийскими» и не очень «папэрэдныками» Порошенко.

Нарушать Соглашение о защите секретной информации Украина начала давно. В наследство от СССР шароварно-компрадорской власти достался огромный шмат военно-промышленного комплекса, оцениваемый в 700 предприятий оборонки и продукции двойного назначения, находившийся в тесной кооперации с российским, белорусским и другими сегментами ВПК бывшего СССР. Кроме того, на территории Украины находились три военных округа, вооружённых наиболее передовой и современной боевой техникой.

Для дорвавшегося к власти ворья все эти несметные богатства – результаты напряжённого труда и творческих усилий нескольких поколений советских людей – представляли собой не более чем объекты для экстренного мародёрства и потрошения.

Как утверждают военные специалисты, трудно назвать вид вооружения, который бы украинские власти любого набора не передали бы в руки американцев и других западных «партнёров».

Из наиболее скандальных сделок, ставших достоянием прессы, можно назвать следующие:

Продажа американцам советских комплексов ПВО С-300 «Фаворит», «Бук» и «Тор». Полагаю, тот факт, что Украина при Кучме и Януковиче так и не получила модифицированные ракеты и комплексы ПВО из России, объясняется опасениями передачи новых, более продвинутых технологий, американцам, «пророссийскими» политиками.

Проданная американцам система пассивной радиоразведки «Кольчуга». Незадолго до распада СССР полный пакет документации на её производство достался донецкому ПО «Топаз».

Допуск американских и натовских экспертов к исследованию шахтных установок для ракет РС-18 и РС-22, а также возможность исследовать сами стратегические ракеты. Возможность беспрепятственно ковыряться в

стратегических бомбардировщиках Ту-122, Ту-95 и Ту-22. Два из доставшихся Украине ракетоносца Ту-95МС неоднократно (в 2010, 2014, 2015 годах) выставлялись для продажи на площадке eBay и их появление так же регулярно сопровождалось скандалами. В конце концов самолёты куда-то исчезли. Скорее всего, были разобраны на металлолом и проданы «на иголки», хотя Украина ещё в 2000 году обязалась переоборудовать их в летающие лаборатории по экологическому мониторингу атмосферы.

Специально для испытаний на Абердинском полигоне своих новейших ракетных противотанковых комплексов, включая «Джавелин», американцами на Украине были приобретены танки, стоящие на вооружении Российской Армии – Т-72Б и Т-80У. По данным из открытых источников, американскими специалистами было детально изучено бронирование основных российских боевых танков. В качестве приятного дополнения американцы получили из тех же мохнатых лап весьма интересовавший их танковый комплекс активной защиты «Дрозд» – первый в мире КАЗ, штатно устанавливаемый на советские танки.

В 2009 году, у чешуйчаторылого Ющенко, американцами были приобретены два истребителя Су-27. На этих машинах американцы исследовали эффективность своих новыех радаров и средств РЭБ. Позже, «сушки» были переданы эскадрилье «Aggressor», выполняющей роль потенциального противника во время учений. Новость об этой сделке вызвала крайне негативную реакцию в России.

Собственно, услужливые «пророссийские» правители (не говоря уже об антироссийских), задолго до Порошенко передали потенциальному противнику образцы практически всех имеющихся на Украине вооружений, используемых Российской Армией: танки, БМП, БТР, САУ «Мста», самолёты и даже ракету «Сатана», правда, без ядерной начинки.

На снимках:

РЛС “Кольчуга”;

– выставленная за рубежом ракета Х-55;

– последний “медведь” на Украине;

– разделка ракет Х-22;

– переданный Украиной Су-27 в эскадрилье “Агрессор”;

– китайский палубный истребитель J-15;

– проект ракеты “Копьё-Р”.

С учётом того, что американские спецслужбы наводнили СБУ и ГУР своими агентами, они наверняка сумели получить доступ к документации и производимым на украинских предприятиям образцам советских систем радио- и космической связи. У рагулей хватит ума, чтобы в отместку клятым москалям передать за умеренную мзду своим новым друзьям информацию о газотурбинных двигателях для боевых кораблей и вертолётов, закупленных Минобороны РФ на украинских предприятиях.

Но не американцами едиными живы торговцы Украиной и советским наследием. Вокруг селюковой раздай-дупы, мечтающей о наступлении аграрно-державного европейского рая, кормится и подбирает остатки советской роскоши целая группа государств. В первую очередь, это Китай, Пакистан, Иран и Турция. Но есть и другие.

Китай больше всего интересуют вкусные кусочки, оставшиеся после ликвидации концерна «Антонов», а также секреты изготовления многотопливных танковых дизелей. Пакистан и Турцию также интересуют танковые и авиационные технологии, доставшиеся Украине, а Иран более всего волнует создание ракетного оружия, максимально приближенного к позднесоветским образцам.

Так, в 2000-2001 годах, украинской стороной Китаю, Пакистану и Ирану были проданы несколько советских крылатых ракет Х-55 и комплекты проверочного оборудования. Правда, за это один из крупных чиновников, виновник предательской сделки, был осуждён на 6 лет лишения свободы, а ещё двое участников погибли в подозрительных автокатастрофах. WikiLeaks утверждает, что американцы были в курсе этой сделки.

Китайцами также был получен от Украины опытный самолёт Т10К, прототип палубного Су-33. На основе полученных от великих укров данных и матчасти, китайский авианосец, переделанный из бывшего «Варяга», оснастили палубными истребителями 4-го поколения J-15.

Совсем недавно Украина вновь вляпалась в скандал с продажей второй, недоделанной в СССР «Мрией», и пакетом документов, оставшихся от КБ «Антонов» после его позорной ликвидации. Заполучить артефакты возжелали Китай и Индия.

Из открытых источников известно, что некое неназванное азиатское государство (предположительно – Северная Корея) приобрела у КБ «Южное» документацию на мобильную и компактную стратегическую ракету «Копьё-Р», разработанную в советское время.

Было бы интересно посмотреть на реакцию белорусского Батьки, продолжающего военно-техническое сотрудничество с бандеровцами в таких чувствительных областях, как военная электроника, оптоэлектроника и разработка противотанковых ракетных комплексов.

Рассчитывать на возмущение Молдавии и Грузии в ответ на финальную циничную выходку «порохоботов» не приходится: обе эти страны также участвовали в распродаже советской военной техники и технологий. В частности, в 1997 году США закупило у Молдавии 21 истребитель МиГ-29 за жалкие $40 млн. И только скромность объёмов оставленного СССР в этих республиках технологического добра не дало как следует развернуться лохотрону невиданной щедрости.

Короче, перед нами предстаёт невероятный по цинизму, размаху и нанесённому ущербу масштаб разграбления советского наследия. Вероятно, с ним не может сравниться даже катастрофа Германии, из которой союзниками были вывезены огромные материальные ценности и сокровища инженерной мысли в качестве компенсации на нанесённый фашистами ущерб.

Горе побеждённым, но нацистская Германия свой позор и вывоз трофеев хотя бы заслужила и получила всё причитающееся под внешним давлением. В случае постсоветских «элиток» мы имеем дело с добровольной проституцией, мотивированной рваческими инстинктами, приправленными клиническим идиотизмом. Сидит свидомая обезьяна на берегу реки и швыряет в воду микроскопы-телескопы, потому что плюхают смачно и круги по воде расходятся классные.

Остаётся надеяться, что российским руководством все эти неприятные факты не только учтены, но и проделана вся необходимая работа для избежания утечек важной для выживания страны информации через украинский провал.