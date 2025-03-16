Ликвидация Ганула. В Одессе приглашают нацистов к восстанию – пропагандист Бортник
В связи с чередой разных событий, обстановка в Одессе к 11 годовщине трагедии в Доме профсоюзов может стать нестабильной.
Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такое впечатление, что сейчас пытаются раскачивать Одессу. Буквально за день до этого убийства [нациста Демьяна Ганула в Одессе] Европейский суд по правам человека вынес решение по трагедии в одесском Доме профсоюзов.
В этом решении, несмотря на многочисленные обвинения пророссийских сил, все-таки жертвам и пострадавшим была присуждена компенсация от 15 до 17 тысяч евро. С учетом около 40 человек, которые пострадали при этом, можете посчитать, что Украина потеряет полмиллиона евро (хотя в Киеве отказались признавать решение ЕСПЧ – прим).
Украина обвинена в том, что полиция бездействовала, пожарные по специальному указанию не ехали 40 минут тушить Дом профсоюзов, что привело к массовой гибели людей. Хотя ЕСПЧ описывает, что причиной этого было российское влияние, возможно действия российских спецслужб.
Это решение обнародовано в период, который приближается к дате трагедии. У нас осталось меньше двух месяцев, когда в очередной раз будут вспоминать об этой трагедии», – тревожился Бортник.
«И буквально на следующий день или через день после обнародования этого решения, в Одессе расстреливают Демяна Ганула, который ультраправый активист, фигура которого может использоваться как триггер для дестабилизации этого города.
Города, который остается одной из главных целей Российской Федерации. Города, который является действительно жемчужиной для украинского государства на Черном море. Потеряв Одессу, мы потеряем будущее Украины.
Также, мне кажется, триггерят правых и пассионариев наших. Все-таки это знаковая фигура для правых активистов, для ультраправых активистов. Человек, который постоянно боролся с проявлением всего советского, российского, русского в Одессе. Человек, который устраивал многочисленные акции против Пушкина, всего остального. Сегодня его вот так расстреливают.
Такое впечатление, что триггерят правую пассионарную часть нашего общества в ситуации, когда начались мирные переговоры. Триггерят ее для того, чтобы она выступала против любых моделей завершения войны», – рассуждал укро-эксперт.