«Ликвидация коллаборационистского образования»: В России не будет партии Касьянова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации либеральной «Партии народной свободы» (ПАРНАС), которую возглавляет сбежавший из России Михаил Касьянов.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Минюст требовал ликвидировать партию из-за того, что с нового года число ее региональных отделений сократилось с 47 до 40 — это меньше, чем половина регионов страны.

В ПАРНАСе выступили против учета новых российских территорий, бывших регионов Украины.

«Голос членов нашей партии ненавистен для Кремля. Многие из наших соратников уже подверглись репрессиям», – прокомментировали решение суда в ликвидированной партии.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что партия ПАРНАС умерла давно.

«Касьянов как политик скончался еще раньше. Но факт остается фактом – юридическая и техническая зачистка партийного поля от малоподвижных субъектов продолжается», – написал Чеснаков в своем тг-канале.

Ранее Касьянов заявлял, что вернется в Россию «через пару месяцев после того, как Украина пойдет в контрнаступление и победит».

«По нынешним временам это ликвидация коллаборационистского образования. Лица связанные с данной партией могут рассматриваться как потенциальные участники подрывной деятельности», – убежден военный обозреватель Борис Рожин.

ПАРНАС уже лишали регистрации в 2007 году партию из-за несоответствия минимальному количеству членов, но позже Верховный суд восстановил регистрацию и партия стала называться «РПР-Парнас». В 2013 году ПАРНАС выдвинула блогера-уголовника Алексея Навального кандидатом в мэры Москвы.