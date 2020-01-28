Ликвидация русского языка – не вся беда нового закона об образовании – педагог

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Финансирование украинских школ поставлено в прямую зависимость от числа учащихся детей, что стимулирует закрытие школ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель главы Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Школы будут закрываться. И они будут закрываться не потому, что принят закон об общем среднем образовании, а потому что такая в государстве ведется политика.

Одним из элементов этой политики является формульное распределение образовательной субвенции. Мы формируем классы и каждый класс имеет право на финансирование.

К сожалению, формульное распределение делит деньги по количеству детей. Получается, что если в классе пять детей, то туда не возьмешь учителя, если 40 – то еще и сэкономишь на премию.

Именно это формульное распределение и стимулирует закрытие школ. Оно вообще вредное и разрушает систему образования, не дает детям реализовать те гарантии, которые они заслуживают

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Проблема закрытия школ – не в законе об образовании, а в другом законодательстве, которое делает все, чтобы школы закрывались», – резюмировал педагог.