Ликвидация США иранского генерала: Представьте такие действия России на Украине

03.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Минувшей ночью США нанесли ракетный удар по району аэропорта Багдада, уничтожив генерала Касема Сулеймани. На Западе погибшего многие считали вторым человеком в Иране и организатором проиранской активности в соседних странах (в частности, Сирии и Ираке).

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Американская ракета попала в машину, где находился генерал, встречавшийся с лидерами местного шиитского ополчения. Накануне в Ираке была осуществлена попытка штурма посольства США. Из-за роста напряженности в регионе госсекретарь Майкл Помпео отменил планировавшийся визит на Украину, в Белоруссию и ряд других постсоветских стран.

Иран, тем временем, объявил траур и грозит местью США, обвиняя Вашингтон в акте терроризма. МИД РФ осудил «авантюру» Соединенных Штатов. Американские вооруженные силы приведены в боевую готовность. Цены на нефть начали рост. Эксперты полагают, что убийство генерала понадобилось Дональду Трампу для предвыборной гонки. Однако атака Сулеймани может оказаться фатальной ошибкой.

«Если что-нибудь сейчас случится в США или с американцами за переделами Америки, Трампа не выберут на новый срок. Причём, совсем не факт, что это «что-нибудь» устроит Иран. У Ирана много «друзей» и за пределами Штатов», – прогнозирует телеведущий Евгений Попов.

«Сулеймани для Ирана – отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью на родине… Убийство Сулеймани – это нападение на Иран. Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани. В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война», – отмечает военкор Евгений Поддубный.

«Представьте себе, что РФ после срыва переговоров по Донбассу или после акций под российским посольством в Киеве нанесли бы ракетный удар по штабу АТО в Изюме. Или убили бы ракетой Коломойского или Порошенко. Поводов у РФ было полно. И толк в этом был бы. Это чтоб понимать степень ох***ания Вашингтона и того, как теперь будут решать проблемы», – рассуждает экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, также работавший военкором в Сирии.