03.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Происшествия, Россия, США
Просмотров:

Ликвидация США иранского генерала: Представьте такие действия России на Украине

Минувшей ночью США нанесли ракетный удар по району аэропорта Багдада, уничтожив генерала Касема Сулеймани. На Западе погибшего многие считали вторым человеком в Иране и организатором проиранской активности в соседних странах (в частности, Сирии и Ираке).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Американская ракета попала в машину, где находился генерал, встречавшийся с лидерами местного шиитского ополчения. Накануне в Ираке была осуществлена попытка штурма посольства США. Из-за роста напряженности в регионе госсекретарь Майкл Помпео отменил планировавшийся визит на Украину, в Белоруссию и ряд других постсоветских стран.

Иран, тем временем, объявил траур и грозит местью США, обвиняя Вашингтон в акте терроризма. МИД РФ осудил «авантюру» Соединенных Штатов. Американские вооруженные силы приведены в боевую готовность. Цены на нефть начали рост. Эксперты полагают, что убийство генерала понадобилось Дональду Трампу для предвыборной гонки. Однако атака Сулеймани может оказаться фатальной ошибкой.

«Если что-нибудь сейчас случится в США или с американцами за переделами Америки, Трампа не выберут на новый срок. Причём, совсем не факт, что это «что-нибудь» устроит Иран. У Ирана много «друзей» и за пределами Штатов», – прогнозирует телеведущий Евгений Попов.

«Сулеймани для Ирана – отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью на родине… Убийство Сулеймани – это нападение на Иран. Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани. В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война», – отмечает военкор Евгений Поддубный.

«Представьте себе, что РФ после срыва переговоров по Донбассу или после акций под российским посольством в Киеве нанесли бы ракетный удар по штабу АТО в Изюме. Или убили бы ракетой Коломойского или Порошенко. Поводов у РФ было полно. И толк в этом был бы. Это чтоб понимать степень ох***ания Вашингтона и того, как теперь будут решать проблемы», – рассуждает экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, также работавший военкором в Сирии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть