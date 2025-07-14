Ликвидация убивших СБУшника киллеров может быть инсценирована – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 11:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, СБУ, Украина


Убийство киллера и его сообщника, принявших участие в ликвидации полковника СБУ в Киеве, вероятная постановка с целью выйти на заказчика.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Убийство киллера и его сообщника, принявших участие в ликвидации полковника СБУ в Киеве, вероятная...

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«Какие еще могут быть варианты? Могли ли ликвидировать их, чтобы замести следы сами СБУ? Могли, вполне. Я эту версию не отбрасываю, она рабочая, вполне. Могла ли быть история инсценировки? По той фотографии, которую я видел, тела, ну там не видно, что было бы какое-то сопротивление…

А вы уверены, что они мертвы? Я бы, если бы даже взял их живыми, инсценировал ликвидацию для дальнейшей игры с заказчиками, с руководителями и тому подобное», – заявил Мосийчук.

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