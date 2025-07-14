Ликвидация убивших СБУшника киллеров может быть инсценирована – Мосийчук

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Убийство киллера и его сообщника, принявших участие в ликвидации полковника СБУ в Киеве, вероятная постановка с целью выйти на заказчика.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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