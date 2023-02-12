Ликвидация Зеленского должна быть приоритетной задачей ВС РФ – полковник ГРУ

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Российская армия должна в первую очередь уничтожить президента Владимира Зеленского, руководство Министерства обороны и состав Верховной рады.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли представить себе, что товарищ Сталин звонит Рузвельту, и говорит: «Я даю слово, что Гитлера убивать не буду, потому что мы воюем с фашистами, но не с Верховным главнокомандующим этой армии»? Даже сравнение какое-то корявое, потому что несопоставим фигуры и ситуация», – возмутился Квачков.

«Даже олигархи, узнав, что Зеленский убит, вели бы себя по-другому: «Ой, а может, и ко мне домой что-то прилетит», – согласился ведущий.

По мнению полковника в отставке, уничтожение украинской властной верхушки должно стать первоочередной задачей российской армии.

«Зеленский, телевышки, Генеральный штаб, Министерство обороны, Рада – там масса целей. В первую очередь ликвидируются ключевые объекты управления. И во главе всей системы управления на Украине, как и в России, стоит президент, как Верховный главнокомандующий. Целенаправленная ликвидация Зеленского должна быть первоочередной задачей российской авиации, ССО, ГРУ, ФСБ, и ракетных войск. Но вместо того, чтобы поставить эту задачу генеральному штабу, она исключается в принципе. Путин сказал: «не трогать Зеленского». Значит, не трогать Администрацию президента, управление силами противника», – резюмировал Квачков.

Ранее российский военный эксперт Владимир Орлов также заявлял, что после сообщений о поставках Украине западных танков и самолётов удары должны наноситься уже совсем по иным целям, нежели объекты энергетики.

«Понимаете, дело тут не в красных линиях, а в политическом принципе. Ситуация, она очень простая. Несмотря на то, что из каждого утюга у нас декларируют, что весь коллективный Запад, НАТО и США ведут войну против России на Украине, ментальная модальность того, что сейчас идет на линии соприкосновения не вышла за рамки обозначенной Путиным специальной военной операции. То есть, политическое руководство киевского режима и его обслуга не рассматривается в качестве законной военной цели. Вот эта вся война, хоть она и называется «специальной военной операцией», ведется исключительно в рамках спарринга на урбанизированном ландшафте с ВСУ ну и разными там формированиями. Сейчас же Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией. Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация. Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги. Вот как политический принцип смениться на нечто подобное, тогда и красные линии будут не нужны», – писал Орлов в своём блоге.