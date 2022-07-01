Ликвидация Зеленского: Затулин предложил дать возможность действовать по ситуации

01.07.2022  17:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Признание Украины страной-террористом можно и нужно, однако этот посыл вряд ли распространится дальше РФ.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание Украины страной-террористом можно и нужно, однако этот посыл вряд ли распространится дальше РФ....

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«Мы можем обратиться и в нашу прокуратуру, и в наш следственный комитет, и здесь внутри России объявить Зеленского и руководство Украины террористами, кем угодно. Вопрос заключается в том, что распространится ли эта точка зрения, где-либо за пределами Российской Федерации?

Потому что на самом деле эту пропагандистскую волну, конечно, надо поднимать, надо поддерживать, но надо отдавать себе отчет в том, что добиться всеобщего осуждения поведения Зеленского в этой ситуации просто не удастся», – заявил Затулин

Он добавил, что признание Украины страной-террористом на законодательном уровне в РФ создаст лишний шум вокруг вопроса о ликвидации самого Владимира Зеленского.

«То есть мы просто хотим себя сами завести в ситуацию, в которой мы вынуждены будем заниматься ликвидацией Зеленского, вместо того, чтобы дать возможность тем, кто за это отвечает, действовать так, как они считают нужным в этой ситуации.

Вот не надо самим себе устраивать, как мне кажется, специальные рогатки для того, чтобы потом с этим очень долго разбираться», – призвал депутат.

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