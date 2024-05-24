Ликвидацию Бандеры и Шухевича намерены объявить государственным праздником

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Украинское руководство должно назначить годовщину ликвидации лидера запрещённой в РФ ОУН Евгения Коновальца «Днём героев». Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Голоса» Ярослав Юричишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 1941 году в воюющей Украине был введён праздник, приуроченный к памяти тех, кто погиб в борьбе за нашу страну. Мы каждый день открываем, каждое наше заседание открываем собственную минутой молчания за нашими героями. Давайте, так как мы помним смерть Шухевича, смерть Коновальца, смерть Михновского, почтим этот день и установим праздник», – сказал Юрчишин.

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В свою очередь, депутат «Европейской солидарности», бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович потребовал чтить заветы националистов.

«Этот праздник появился в водовороте Второй мировой войны. Организация украинских националистов установила его для того, чтобы почтить в частности память убитых в мае Симона Петлюры и Евгения Коновальца. Он должен стать государственным праздником», – заявил Вятрович.

Такую же позицию заняли и многие другие депутаты.

«В День Героев мы должны сказать, что такие фигуры как Степан Бандера – убитый кацапами, Симон Петлюра – убитый кацапами, Евгений Коновалец – убитый кацапами. И многие другие украинские герои должны вернуться на украинскую землю и должны быть перезахоронены здесь, на Украине, в Киеве! И мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло, для того чтобы каждый украинец мог приклониться перед теми, кто начинали эту борьбу в ХХ веке», – добавил член фракции «Народный фронт» Игорь Гузь.

Отметим, 23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал Евгения Коновальца в голландском Роттердаме. В начале апреля 1941 года Второй великий сбор бандеровского крыла запрещённой ОУН провозгласил 23 мая «Днём героев», в который приказывалось чтить погибших укронацистов.