Ликвидацию Залужного Зеленский намерен свалить на Россию – аналитик

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В США пытаются реализовать схему, которая позволит переложить бремя финансовой поддержки Украины на ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин, обративший внимание, что в последнее время объемы помощи Киеву со стороны США и ЕС сокращаются.

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«При этом в Вашингтоне, вероятно, рассчитывают реализовать схему, которая подразумевала бы, что Соединенные Штаты в условиях текущего ближневосточного конфликта окажут поддержку Израилю, а ответственность за помощь и финансирование Украины переложат на ЕС. Собственно, тот же Ллойд Остин на одном из заседаний контактной группы в формате «Рамштайн» уже проговаривал идею усиления поддержки со стороны европейских партнеров. При этом сам Киев, очевидно, предполагалось заверить в обязательности обещанной помощи. Это объясняло и очередность предпринятых визитов, призванных обозначить смену караула», – сказал Мухин «Независимой газете».

Он напомнил, что Берлин решил увеличить вдвое – с 4 до 8 миллиардов евро – сумму помощи Киеву, но проблема в том, что Украина нуждается в гораздо большем объеме средств – около 50 миллиардов долларов, а при активизации военных действий понадобится еще большее увеличение затрат.

«Но поскольку необходимой помощи на Западе сегодня не гарантируют, в перспективе Украине предстоит мучительный период выпрашивания денег. В связи с чем уже возникают сомнения: а в состоянии ли это сделать Зеленский? Не случайно он сам вновь заявил о недопустимости переговоров с Россией, так как при их проведении явно оказался бы ненужным», – говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что «одновременно серьезные позиции, судя по его политической активности, обозначил главком ВСУ Валерий Залужный, которого многие рассматривают сегодня в качестве конкурента Зеленского».

«И если действующий президент будет загнан в угол, можно предположить, что он вновь прибегнет к нападению. Чтобы избавиться от своих политических конкурентов. В какой форме? Боюсь, что дело может дойти и до физической ликвидации», – не исключает эксперт.

По его словам, в таком случае Зеленскому важно создать впечатление, что он непричастен к таким действиям.

«Поскольку планируется жестко разобраться с соперниками и, разумеется, свалить все на Россию, ему нужно прикрытие, легенда», – резюмировал Мухин.