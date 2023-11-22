Ликвидацию Залужного Зеленский намерен свалить на Россию – аналитик

Олег Кравцов.  
22.11.2023 10:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 777
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


В США пытаются реализовать схему, которая позволит переложить бремя финансовой поддержки Украины на ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин, обративший внимание, что в последнее время объемы помощи Киеву со стороны США и ЕС сокращаются.

В США пытаются реализовать схему, которая позволит переложить бремя финансовой поддержки Украины на ЕС....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«При этом в Вашингтоне, вероятно, рассчитывают реализовать схему, которая подразумевала бы, что Соединенные Штаты в условиях текущего ближневосточного конфликта окажут поддержку Израилю, а ответственность за помощь и финансирование Украины переложат на ЕС.

Собственно, тот же Ллойд Остин на одном из заседаний контактной группы в формате «Рамштайн» уже проговаривал идею усиления поддержки со стороны европейских партнеров. При этом сам Киев, очевидно, предполагалось заверить в обязательности обещанной помощи. Это объясняло и очередность предпринятых визитов, призванных обозначить смену караула», – сказал Мухин «Независимой газете».

Он напомнил, что Берлин решил увеличить вдвое – с 4 до 8 миллиардов евро – сумму помощи Киеву, но проблема в том, что Украина нуждается в гораздо большем объеме средств – около 50 миллиардов долларов, а при активизации военных действий понадобится еще большее увеличение затрат.

«Но поскольку необходимой помощи на Западе сегодня не гарантируют, в перспективе Украине предстоит мучительный период выпрашивания денег. В связи с чем уже возникают сомнения: а в состоянии ли это сделать Зеленский? Не случайно он сам вновь заявил о недопустимости переговоров с Россией, так как при их проведении явно оказался бы ненужным», – говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что «одновременно серьезные позиции, судя по его политической активности, обозначил главком ВСУ Валерий Залужный, которого многие рассматривают сегодня в качестве конкурента Зеленского».

«И если действующий президент будет загнан в угол, можно предположить, что он вновь прибегнет к нападению. Чтобы избавиться от своих политических конкурентов. В какой форме? Боюсь, что дело может дойти и до физической ликвидации», – не исключает эксперт.

По его словам, в таком случае Зеленскому важно создать впечатление, что он непричастен к таким действиям.

«Поскольку планируется жестко разобраться с соперниками и, разумеется, свалить все на Россию, ему нужно прикрытие, легенда», – резюмировал Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть