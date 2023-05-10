Ликвидирован главком ВСУ? Залужный пропал с радаров после удара по штабу ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный уже месяц не появляется на публике, на фоне чего появились слухи о его гибели.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».
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«В новость о ликвидации главкома ВСУ Залужного мы, признаться, не очень верим. Походит на намерение выдать желаемое за действительное и записать в актив «подарок» к 9 мая. Да, самого Залужного уже больше месяца не видели на публике, но это мало что значит в текущих реалиях», – отмечает «Рыбарь».
При этом аналитики подтверждают, что 7 и 8 мая в числе пораженных ВС РФ объектов был «штаб, где находился один из командующих ВСУ».
«Ставка находилась неподалеку от печально известной воронки в Павлограде. Будучи верны принципу «молния не бьёт в одно место дважды», украинские военачальники разместились в окрестностях Павлограда, куда им прилетело от ВКС России», – говорится в публикации.
Авторы не исключают, что отказ Залужного от участия в саммите НАТО может быть связан с последствиями огневого поражения.
«Сюда же в копилку только что случившийся факт назначения нового зама Залужного, который может (или нет) свидетельствовать о кадровых перестановках в ВСУ из-за не совсем очевидных фактов. В любом случае, нужно подождать. Смотрим, кто появится на публике в ближайшее время», – резюмирует «Рыбарь».
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не сможет присоединиться к встрече комитета из-за сложной оперативной ситуации на фронте.
По словам натовского генерала, он получил от Залужного письма, в котором тот проинформировал, что его участие невозможно даже в формате видеоконференции.
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