18.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Ликвидирован канал поставок украинских наркотиков в Крым


Российские силовики в Крыму пресекли каналы распространения наркотиков из Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на границе с Украиной в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой» спецслужбы задержали с поличным двух жителей Севастополя, перевозящих наркосодержащие вещества.

«Установлено, что севастополец регулярно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту медицинский препарат, содержащий в своем составе соль наркотического вещества, с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам на территории Севастополя.

Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска «Армянск» он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные из Украины аналогичные таблетки.

Позже сотрудниками УФСБ на международном пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию запрещенные к свободному обороту таблетки для последующей реализации», – говорится в сообщении.

Всего у наркодилеров было изъято порядка 500 доз на общую сумму около 625 тысяч рублей. Оба задержанных получили тюремные сроки и отбудут в колонии строгого режима 7 и 11 лет соответственно.

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