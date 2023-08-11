Ликвидирован мечтавший дойти до Крыма организатор маршей, угрожавших вешать русских

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В Запорожской области во время наступления ВСУ погиб националист Андрей Бабинский, директор ежегодно проводившегося так называемого «Мегамарша в вышиванках».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили с соцсетях его соратники по проведению мероприятия.

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«С начала полномасштабного российского вторжения Андрей защищал Украину в составе 97-го батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80-ю ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым. 8 августа 2023 в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Красная Криница, Ореховского района, Запорожской области от российского артиллерийского обстрела кассетными боеприпасами», – говорится в сообщении.

Он был активным участником государственного переворота 2013 – 2014 года. Кроме того, Бабинский являлся одним из популяризаторов бандеровской игры «Крыивка».

Отметим, что сами вышиваночные марши проходили под откровенно русофобским лозунгами, призывая «резать и вешать москалей».