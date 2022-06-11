Ликвидирован нацист «Котигорошко» из «Азова»

11.06.2022  01:52 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Денацификация, Дзен, Украина
Новости Украины

В боях за освобождение Северодонецка ликвидирован нацист Иван «Котигорошко» Чеканюк. Он был совладельцем киевской пиццерии Pizza Bro, которая после 24 февраля бесплатно кормила боевиков ВСУ, фольксштурма, а также т.н. волонтеров.


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Чеканюк, 1994 года рождения из Луцкой области на Западе Украины, участвовал в карательной операции украинских войск против Донбасса с 2016 года. С началом СВО оказывал сопротивление русским войскам под Киевом, под Николаевом, а затем и препятствовал освобождению ЛНР.

Чеканюка отпели в раскольническом Михайловском соборе ПЦУ в Киеве.

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