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Новости Украины

В боях за освобождение Северодонецка ликвидирован нацист Иван «Котигорошко» Чеканюк. Он был совладельцем киевской пиццерии Pizza Bro, которая после 24 февраля бесплатно кормила боевиков ВСУ, фольксштурма, а также т.н. волонтеров.

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Чеканюк, 1994 года рождения из Луцкой области на Западе Украины, участвовал в карательной операции украинских войск против Донбасса с 2016 года. С началом СВО оказывал сопротивление русским войскам под Киевом, под Николаевом, а затем и препятствовал освобождению ЛНР.

Чеканюка отпели в раскольническом Михайловском соборе ПЦУ в Киеве.