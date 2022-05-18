Ликвидирован один из расколов в Сербской Церкви. Казалось бы, при чем тут Украина?

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Новости Украины

Македонская Церковь, несколько десятков лет назад ушедшая в раскол и порвавшая отношения с Сербской Православной Церковью, восстановила евхаристическое общение с СПЦ. Эта новость похожа на сенсацию, ведь на признание Македонской Церкви был готов Константинопольский Патриарх, однако это предложение было отклонено.

Впрочем, наблюдатели опасаются, что речь может идти о сделке, предметом которой станет судьба приходов Московского Патриархата на Украине.

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В своём нынешнем виде Македонская Церковь существует с июля 1967 года, когда она объявила о самостоятельности (автокефалии) решением собора в городе Охриде. Однако, ни Сербская Православная Церковь (в которой на правах автономии с 1958 года Македонская Православная Церковь находилась), ни остальные поместные православные Церкви нового статуса не признали.

А в 2005 году Архиерейский собор Сербской Православной Церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской Православной Церкви. Это означало запрет на совместные службы, участие в Таинствах.

После такого многолетнего раскола никто не удивился планам Запада легализовать еще одну «национальную» Церковь и ослабить сербское влияние.

Так, 9 мая контролируемый американцами Патриарх Константинопольский Варфоломей, в очередной раз нарушив каноны и вмешавшись в дела на чужой территории, заявил, что дарует автокефалию или независимость Македонской Православной Церкви.

Однако предложение о легализации своей независимости Константинопольским патриархом МПЦ не сильно обрадовало.

В итоге 10 мая Синод этой Церкви отреагировал на инициативу из Стамбула в духе «спасибо, но мы продолжим наш диалог с СПЦ».

После этого Синод МПЦ направил официальное заявление о том, что принимает статус автономной Церкви в составе СПЦ, который был дарован ей решением СПЦ от 1959 года.

После чего Синодом уже СПЦ было принято постановление, что, «поскольку этим устранены причины прерывания литургического и канонического общения, вызванные односторонним провозглашением автокефалии в 1967 году, устанавливается полное литургическое и каноническое общение» СПЦ и МПЦ.

Также указано, что будет продолжен диалог о будущем окончательном статусе.

При этом в СПЦ решили не ограничивать Македонскую Церковь ни в плане юрисдикции над диаспорой, ни в плане названия. От неё не требуется отказа от названия «Македонская», а также от зарубежных приходов и епархий. По мнению ряда наблюдателей, именно этим объясняется желание македонцев получить автокефалию каноническим образом от Сербской Церкви, а не от Константинополя.

Священник РПЦ Георгий Максимов назвал это «историческим событием».

«Это, безусловно, историческое событие – исцеление раскола, охватывавшего большинство народа и длившегося более полувека! Очень бы хотелось, чтобы дьявол не вмешался и не напортил в том, что касается практической реализации. Скоро будет видно. Но, в любом случае, раз Церковь-Мать объявила о восстановлении евхаристического общения, значит, раскол исцелен», – сказал он.

А вот эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов настроен менее оптимистично. Он опасается, что имела место тайная сделка – Стамбул соглашается вернуть сербам Македонскую Церковь, а взамен Белград не будет вмешиваться в процесс ожидающегося на фоне военной операции массового перехода их УПЦ МП в подчиняющуюся Варфоломею «ПЦУ».

«Сербская Церковь, вроде как решила проблему македонского раскола, но не только не собирается рвать с раскольниками и еретиками из Константинопольского Патриархата, грубо вмешавшегося на каноническую территорию СПЦ в Македонии, но собирается «продолжить братский диалог с грекоязычными Церквями», не упоминая о Русской вообще, хотя по догматам, канонам и братскому долгу СПЦ должна порвать с Константинопольским Патриархатом», – считает Фролов.

Он упоминает «худшие опасения наших источников в Киеве о том, что Варфоломей и Сербский Патриарх Порфирий договорились о «решении Македонского вопроса» против Русской Церкви с тем, чтобы помочь митрополиту Онуфрию выйти из Русской Церкви до Троицы».

«ПолитНавигатор» будет следить за развитием ситуации.