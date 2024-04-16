Ликвидирован украинский гауляйтер, решивший повоевать с русскими

Игорь Шкапа.  
16.04.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Украина


В ходе боевых действий погиб мэр города Лебедин в Сумской области Александр Баклыков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

В ходе боевых действий погиб мэр города Лебедин в Сумской области Александр Баклыков. Об...

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«Не могу поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Баклыков, городской голова города Лебедин Сумской области», – написал Бова в соцсети.

Он приводит слова сына Баклыкова, который поделился обстоятельствами гибели.

«Вместе с побратимом Назаром отец в тот день ехал на один из флангов, где враг окружил других военных взвода. По дороге туда русские совершили засаду и обстреляли их авто из пулеметов. Отец принял удар и закрыл Назара. Александр Бакликов погиб на месте. Назар с ранениями выжил», – сообщил сын.

Тело погибшего только вчера удалось вынести с поля боя.

Ранее Баклыков обратился в СБУ, когда в селе Михайловка Лебединского района в местной школе провели утренник с дедом Морозом и Снегурочкой. Он назвал мероприятие «советско-пропагандистским шабашем».

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