Ликвидирован украинский командир, требовавший зачистки всех заподозренных в сепаратизме

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На фронте убит один из командиров батальона имени генерала Кульчицкого, сформированного в 2014-м из боевиков майдана.

О его смерти сообщается в блоге батальона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запланировано похоронить карателя на одном из кладбищ в Чернигове.

В свою очередь военкор Геннадий Дубовой, участник боев за Славянск в 2014-м, поделился подробностями о погибшем.

«Нашими бойцами ликвидирован полевой командир батальона Кульчицкого (бригада контрнаступление «Буревий») Сергей Ткаченко. У ветеранов ополчения, воевавших в Славянске и ныне воющих, особые счёты с этим персонажем. Боевик был в числе первых добровольцев, поехавших на Донбасс после евромайдана, где участвовал в боях за Славянск, призывал к полной «зачистке всех заподозренных в сепаратизме и симпатиях к рашке». До начала спецоперации имел звание капитана нацгвардии и командовал 1-й ротой батальона Кульчицкого. Того самого Кульчицкого, которого мы ликвидировали в мае 2014 года», – написал Дубовой в своем тг-канале.