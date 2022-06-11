Ликвидирован видный пропагандист Минобороны Украины

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Алексей Чубашев, возглавлявший «Военное телевидение Украины», а также радиостанцию Army FM, ликвидирован в промзоне Северодонецка в ходе спецоперации до денацификации и демилитаризации Украины.

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Чубашев с февраля вернулся в состав ВСУ, чтобы оказывать сопротивление российским войскам. На своей странице он публиковал известный матерный мем о русском корабле и хвалился беспилотниками, которые «делают фарш из русни».

А незадолго до смерти Чубашев опубликовал снимок, сделанный в чужом жилище, где он обнаружил запрещенную ныне советскую символику. Комментарий раскрывает всю суть ликвидированного нациста.

«Иногда приходится заходить в чужие помещения без ведома владельцев. Что-то надо присмотреть, где занять позицию… Этот флаг мы с побратимом нашли в одном из размародеренных домов. К тому же, несколько раз в него еще и танчик попал… Когда переступил порог этого дома – взяла печаль. Стало жалко людей, их работы и мечтаний, сгоревших вместе с домом. Но найденные осторожно сложенные совковые знамена прогнали скорбь. Первая мысль – сами виноваты. Виноваты в собственном желании не прощаться с режимом, что загубил кучу жизней. С режимом, выблядки которого теперь снова убивают детей моей Украины. Позже встретил пару женщин, которые в центре Киева искали тельняшку. Им надо было посылку передать. До войны небось промолчал бы. Сейчас имею ноль толерантности к чьей-то ностальгии по всратым совковым символам. Выразил свое возмущение. Достаточно грубо, на самом деле. В ад все полумеры. Готов мириться только с советским вооружением. Ибо ничего лучшего гнилые души раzzzzеян не стоят. Не теряй совок в любом виде. Не жди, пока тебе сделают замечание. Выжигай эту всратую дурню каленым железом сам», – хорохорился нацист.