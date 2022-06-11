Ликвидирован видный пропагандист Минобороны Украины

11.06.2022  01:42 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен


Алексей Чубашев, возглавлявший «Военное телевидение Украины», а также радиостанцию Army FM, ликвидирован в промзоне Северодонецка в ходе спецоперации до денацификации и демилитаризации Украины.


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Чубашев с февраля вернулся в состав ВСУ, чтобы оказывать сопротивление российским войскам. На своей странице он публиковал известный матерный мем о русском корабле и хвалился беспилотниками, которые «делают фарш из русни».

А незадолго до смерти Чубашев опубликовал снимок, сделанный в чужом жилище, где он обнаружил запрещенную ныне советскую символику. Комментарий раскрывает всю суть ликвидированного нациста.

 «Иногда приходится заходить в чужие помещения без ведома владельцев. Что-то надо присмотреть, где занять позицию…

Этот флаг мы с побратимом нашли в одном из размародеренных домов. К тому же, несколько раз в него еще и танчик попал… Когда переступил порог этого дома – взяла печаль. Стало жалко людей, их работы и мечтаний, сгоревших вместе с домом. Но найденные осторожно сложенные совковые знамена прогнали скорбь.

Первая мысль – сами виноваты. Виноваты в собственном желании не прощаться с режимом, что загубил кучу жизней. С режимом, выблядки которого теперь снова убивают детей моей Украины.

Позже встретил пару женщин, которые в центре Киева искали тельняшку. Им надо было посылку передать.

До войны небось промолчал бы. Сейчас имею ноль толерантности к чьей-то ностальгии по всратым совковым символам. Выразил свое возмущение. Достаточно грубо, на самом деле.

В ад все полумеры. Готов мириться только с советским вооружением. Ибо ничего лучшего гнилые души раzzzzеян не стоят.

Не теряй совок в любом виде. Не жди, пока тебе сделают замечание. Выжигай эту всратую дурню каленым железом сам», – хорохорился нацист.

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