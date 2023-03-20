Ликвидированный в Гродно вооруженный иностранец мог быть поляком

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Иностранный гражданин был ликвидирован спецподразделением белорусского КГБ в Гродно.

Об этом говорится в специальном сообщении КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа «А», – говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранец проник на территорию Белоруссии с целью совершения террористической акции.

Ранее оппозиционные ТГ-каналы сообщили, что в Гродно на улице Курчатова и Врублевского были слышны «взрывы или выстрелы», после чего «силовики» погрузили неизвестного в машину.

Патриотические каналы уточняют, что по ликвидированному лицу уже до задержания проводились оперативно-розыскные мероприятия. Работа силового блока интенсифицировалась после теракта против российского самолета на аэродроме в Мачулищах, который совершил агент СБУ.

«Раз в Гродно работала «Альфа», а не местный ОМОН – значит, из Минска группа задержания выезжала с точной информацией, что высока вероятность вооруженного сопротивления. Значит, информация по ликвидированному иностранному гражданину была в избытке», – написал белорусский тележурналист Игорь Тур.

Журналист-международник агентства «Спутник» Леонид Свиридов, работающий в Польше, уверен, что КГТ ликвидировал поляка.

«Могу предположить, что ликвидированный в Гродно иностранец – гражданин Польши. Не зря же поляки недавно ловили «российских шпионов», которые оказались белорусскими студентами. Очень похоже на работу польских спецслужб. #ABW и прочая польская шляхта никогда не блистали интеллектом», – написал Свиридов.

«Все движения исполнителя теракта в Мачулищах курировались и поддерживались польскими спецслужбами. То государство, которое рядом с нами — содействует направлению и попаданию террористов на нашу территорию», – уточнил в эфире телаканала «Беларусь-1» главный редактор издательского дома «Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук.

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич прогнозирует, что попытки совершения терактов будут продолжаться.

«Потому что они понимают: военным путем Россию и Беларусь не победить, и госпереворот тут никогда не получится. Поэтому будут пытаться запугать терактами. Реагировать будем жестко, уничтожая и террористов, и заказчиков безжалостно и неотвратимо. Переговоров с террористами быть не должно», – заявил Гайдукевич.

Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что целью следующих терактов станут видные военные и чиновники.

«К сожалению, убежден, что противником поставлена задача уничтожения нашего государства, включая физическую ликвидацию наиболее заметных чиновников, офицеров и лидеров общественного мнения», – прогнозирует Шпаковский.

Белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч считает, что теракты суть часть польской стратегии по захвату западной Белоруссии.

«Ещё в 2020 году в Польше открыто заявляли о территориальных претензиях на белорусские земли. Тогда главный редактор журнала Naiwyzscy Czas Томаш Соммер заявил, что «в случае распада Беларуси Гродно должно отойти Польше». Спустя почти три года режим Дуды-Моравецкого идёт на открытую эскалацию двусторонних отношений. Суверенная Беларусь мешает реализации пресловутого «Междуморья» и возрождения Речи Посполитой. Без нас этот проект несостоятельный», – написал он.

И только профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев полагает, что инцидент в Гродно был специально инспирирован, чтобы отвлечь внимание журналистов от визита лидера КПК Си Цзиньпина в Москву.

«Лукашенко играется в виртуальные войны, стремясь все-таки победить в войне, в неё так и не вступив. За сутки до визита лидера Китая в Москву, белорусский руководитель стремится всеми силами и выдуманными террористами с неведомыми паспортами напомнить о себе», – написал Суздальцев.