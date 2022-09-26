Лиманское направление: ВСУ удалось расширить прорыв. Идут тяжелые бои

26.09.2022  13:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинские вооруженные формирования не оставляют попыток взять в окружение Красный Лиман

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь», отслеживающий ситуацию на фронте.

Украинские вооруженные формирования не оставляют попыток взять в окружение Красный Лиман Об этом, передает...

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«Сохраняется угроза линии фронта к западу от Лимана. ВСУ удалось обойти с севера плацдарм союзных сил у Дробышево и расширить прорыв под Редкодубом. Попытки штурма Лимана со стороны Озерного и Щурово были отражены союзными силами.

Подразделения ВСУ установили контроль над селами Карповка, Новое и расширили плацдарм севернее Дробышево. Дробышево пока под контролем российских сил. Украинское командование наращивает группировку для расширения плацдарма и выхода к трассе Сватово — Боровое. Севернее села Редкодуб идут ожесточенные бои», – отмечается в публикации.

Кроме того, указывается, что южнее ВСУ пытаются взять штурмом плацдарм союзных сил в Дробышево — Шандриголово, для чего со стороны Карповки противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск в направлении Шандриголово двумя ударными группами.

«Потеряв четыре танка, пять БМП и большое количество живой силы под ударами РСЗО, артиллерии и российской бронетехники на окраинах поселка, остатки ударных групп ВСУ отошли в направлении Карповки.

Восточнее Редкодуба украинские части пытаются продвигаться в сторону Зеленой Долины, чтобы через Ставки и Колодези окружить Лиманскую группировку. В Пришибе развернута станция артиллерийской разведки ВСУ: противник ведет контрбатарейную борьбу с применением ракет HIMARS и корректируемых артиллерийских боеприпасов  Excalibur.

Командование ВС РФ бросает в бой резервы с целью сковать части украинских войск и снизить темпы их продвижения, выиграв время для создания сплошной линии обороны и  стабилизации ситуации на фронте», – пишет «Рыбарь».

Уточняется, что в сейчас вся тяжесть оборонительных боев лежит на частях и соединениях 20-й общевойсковой армии и отдельных подразделениях других объединений.

В свою очередь украинский телеграм-канал «Резидент», ссылаясь на источник в офисе президента Украины, сообщает, что Владимир Зеленский требует от главкома ВСУ Валерия Залужного результативного контрнаступления на восточном фронте до окончания референдумов, чтобы продемонстрировать Западу настрой Украины.

«Главком доложил президенту о больших потерях ВСУ в попытке взять Лиман, но офис президента настаивает на необходимости усилить атакующую группу и продолжить контрнаступление», – сказал источник в ОП.

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