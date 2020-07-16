Лимит терпения Донбасса исчерпан. Дело идет к большой войне – «рупор Кремля»

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Народ Донбасса очень устал от недоговороспособности и террора со стороны Украины. В свою очередь Москва готова к жестким мерам против Киева.

Об этом в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьёв LIVE» заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, которая украинская пропаганда именует «рупором Кремля», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит – идёт к очень большой войне на Украине, и народ Донбасса очень устал. И неслучайно войска приведены в боевую готовность – никто не будет больше терпеть обстрелы гражданских объектов, станций, как фильтрации воды, так и электрогенерирующих.

Никто не будет больше терпеть. Ответят и ответят жёстко. И мы не сможем их остановить, лимит терпения Донбасса исчерпан. И если кто-то не понял, то по тому, что сказал Песков, и лимит терпения российского руководства, судя по всему, исчерпан», – заявил Соловьёв.

Отметим, вчера, 15 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам взаимосвязь Кремля и ЛДНР.

«Мы на «ОРДЛО» влиянием не располагаем, мы располагаем определённым влиянием на самопровозглашённые республики», – подчеркнул Песков.