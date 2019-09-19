Лимитрофы доиграются: Газовый вопрос расколол Европу

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Европейские потребители и в первую очередь германская промышленность оказались заложниками малых стран, ориентирующихся на США и имеющих возможность влиять на транзит российских энергоресурсов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Могу сказать, что Европа уже расколота по газовому вопросу. Это очевидные вещи. Тут даже и к бабке не ходи. Есть четкая позиция ФРГ об этом. При всех раскладах они заинтересованы в построении крупного хаба на своей территории, и он невозможен без увеличения поставок российского газа. Это диктуется экономическими факторами. Думаю, там есть и политическая подоплека.

Есть позиция у Польши и Прибалтики. Они не в экономическом смысле, а именно в политическом смысле постоянно раздувают этот костёр войны, и делают это с некой успешностью. Повторюсь, экономически они ничего не теряют от обходных трубопроводов.

Польша еще более-менее теряет, через нее идет труба, хотя там отдельный сложный разговор, не будем в детали входить. Но Прибалтика точно ничего не теряет. Это чисто политическая история. Это ориентация на США, и всем все понятно», – резюмировал Марунич.

При этом, по его мнению, раскол в Европе будет нарастать, если будут проблемы с поставками газа.

«Европа уже расколота. Другие страны, как Франция, они находятся посредине. Французы просто торговались с немцами и выторговали для себя что-то, и поддержали компромиссный вариант Газовой директивы, однако, тем не менее, все равно он несет риски для эксплуатации «Северного потока-2».

Первое, что важно – Европа уже расколота. Будет раскол нарастать? Очевидно, если будут сбои поставок газа в отдельные страны ЕС этой зимой, то будет раскол, и почвы для него будет больше.

Таким образом, будет подброшено что-то в огонь, что там можно бросать: уголь можно бросать, дрова можно бросать», – иронично отметил эксперт.